DIRETTA Serie A, Monza-Inter: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Monza di Palladino nella 20esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita al Monza in Brianza nel quarto e ultimo anticipo del sabato valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A, primo turno del girone di ritorno. Un derby lombardo tra due squadre che arrivano da una vittoria nello scorso week end che sarà diretto dall’arbitro Rapuano della sezione di Rimini.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, vogliono dare seguito alla vittoria sofferta con brivido finale sul Verona e tornare a vincere anche in trasferta dopo il pareggio di due settimane fa contro il Genoa, prima di volare in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per allungare almeno per qualche giorno a +5 sulla Juventus impegnata martedì prossimo nel posticipo contro il Sassuolo. Dall’altra parte i biancorossi di Raffaele Palladino, che a loro volta sono reduci dalla vittoria ottenuta contro il Frosinone, puntano al bottino grosso per provare a rilanciarsi per il settimo posto che vale la Conference League. La gara sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su tablet e smartphone sulla app di Dazn. All’andata l’Inter si è imposta con il risultato di 2-0 grazie alla doppietta messa a segno da Lautaro Martinez. Interlive.it vi offre il match dello U-Power Stadium live in tempo reale.