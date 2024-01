By

Le parole d’elogio del vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, sull’esplosione di Valentin Carboni nel corso della sua esperienza in prestito al Monza

Il primo fondamentale assaggio del nuovo format della Supercoppa Italiana verrà dato dalla sfida tra Napoli e Fiorentina il prossimo giovedì, che fungerà da apripista alla semifinale successiva tra Lazio e Inter di venerdì. I nerazzurri, ormai partiti alla volta di Riyadh, saranno concentrati esclusivamente sul tentare di portare a casa per la terza volta consecutiva l’ambito trofeo.

Per l’intero movimento nerazzurro, l’eventuale vittoria rappresenterebbe un tassello importante da aggiungere in bacheca. Ne ha parlato anche il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Planetwin365’: “Sarebbe bello poter arricchire ulteriormente la storia del club, tutte le vittorie sono frutto di cammini emozionanti. Anche questo è un obiettivo importante”.

Non c’è dubbio che l’Inter darà il massimo nella speranza di poter raggiungere la finale senza grossi sforzi, sebbene di contro ci sia un’avversaria dura che il tecnico Simone Inzaghi conosce abbastanza bene. Tra i protagonisti ci saranno i soliti, con il buon Lautaro ormai capoclassifica indiscusso di tutti i marcatori di Serie A.

Tutti gli occhi su Carboni, promessa dell’Inter: “Sta dando prova del suo valore”

Chissà che la piazza nerazzurra non possa essere anche accogliente nei confronti di un altro argentino che tanto bene sta facendo finora in stagione, strappando consensi e drizzando le antenne della dirigenza per un certo ritorno alla base al termine del suo prestito al Monza.

Zanetti ha espresso tutta la propria soddisfazione per i progressi del giovane fantasista Valentin Carboni: “Conosco lui e la sua famiglia, sta facendo benissimo. Sta dando prova del suo valore e anche se in questo momento sarà difficile confermarsi, conto sul fatto che possa riuscirci”.