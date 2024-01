Correa e il ritorno alla Lazio: scambio alla pari

Scenario non da escludere dopo il rientro all’Inter e la nuova immissione sul mercato, Correa è fuori dal progetto di Inzaghi ma potrebbe tornare utile a Sarri

Così non va. L’Inter ha voluto cedere Joaquin Correa nel corso della passata sessione estiva di mercato per dargli modo di riprendere in mano la propria carriera come ai tempi della Lazio. Eppure anche i primi mesi trascorsi tra le file dell’Olympique Marsiglia, nel campionato francese di Ligue 1, non sono stati affatto promettenti.

I tifosi non hanno apprezzato le sue sole 7 uscite da subentrante in campionato e anche la stampa francese non ha elogiato le sue qualità, apparse sempre troppo spente e lontane dall’idea che la dirigenza azzurra si era fatta di lui in precedenza. A salvare l’OM è però quell’obbligo di riscatto che potrebbe non concretizzarsi nel caso in cui il club provenzale non dovesse riuscire a centrare l’obiettivo di qualificazione in Champions League. Cosa che, almeno per il momento, sembra abbastanza lontana visto che risiede settima in classifica.

Da qui al termine della stagione tutto potrebbe accadere ma lo scenario più verosimile resta quello del mancato riscatto e del conseguente rientro di Correa alla base nerazzurra. Come logico presagire, il calciatore argentino non rientrerà in ogni caso negli schemi di gioco di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione e per questo motivo verrà nuovamente messo sul mercato. Questa volta con la gravante che potrebbe esser ceduto a titolo definitivo.

Suggestione Correa per un ritorno alla Lazio per il cartellino di Lazzari, troppi incastri infruttuosi

Il suo agente Lucci è comunque un professionista abile e ha contatti ovunque. Non è da escludere che il suo assistito possa esser persino riproposto alla Lazio dopo un paio di anni di lontananza.

Un rientro di cuore, se così può esser definito, per rinforzare anche il reparto offensivo del club capitolino alle dipendenze di Maurizio Sarri. Sempre che il tecnico venga riconfermato da Claudio Lotito, abbastanza restio a compiere scelte totalmente slegate dal conseguimento di obiettivi concreti.

L’Inter potrebbe giocarsi la carta Correa per arrivare ad un profilo tanto utile quanto ambito come Manuel Lazzari, accostato da diverso tempo alla formazione nerazzurra ma sempre abbastanza difficile da avvicinare. Lo scenario appare plausibile ma comunque abbastanza difficile, perché le variabili in gioco sono numerose. Correa, a prescindere da tutto, resta un esubero. E l’Inter è intenzionata a darlo via il prima possibile.