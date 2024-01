Inter col miglior ‘tridente’ in Europa: meglio di City e Real

La formazione di Simone Inzaghi sul tetto delle grandi. Traguardo super quello conseguito sinora dai nerazzurri

Procede in ottimo modo la stagione dell‘Inter, club momentaneamente fermo in prima posizione in campionato. 49, al momento, le reti realizzate in Serie A da parte dei nerazzurri. 10, invece, quelle subite. Il tutto in 20 turni disputati.

La formazione vicecampione d’Europa in carica sta, infatti, dando l’impressione di essere una squadra ben assemblata e con un’identità di gioco ben precisa. Ad avvalorare questa tesi i due punti di vantaggio sulla Juventus, momentaneamente ferma in seconda posizione e con la possibilità di impadronirsi della vetta ora presieduta dai nerazzurri, naturalmente in attesa dell’impegno che vedrà Lautaro e compagni di scena al ‘Meazza’ il prossimo 28 gennaio.

Questa la data in cui verrà recuperata Inter-Atalanta, impegno che si sarebbe dovuto disputare durante questo 21esimo turno di campionato e invece poi spostato a causa della Supercoppa Italiana, competizione che ha preso il via lo scorso giovedì 18 gennaio e che terminerà il prossimo lunedì.

Tornando all’ottimo rullino di marcia mantenuto da parte dei nerazzurri, merito sicuramente delle tante pedine di spessore che figurano all’interno della rosa di Inzaghi. Tra queste spiccano in particolar modo: Calhanoglu, Thuram e lo stesso Capitano dell’Inter, miglior realizzatore di questa squadra. Un trio, questo, che risulta essere in questo momento il più prolifico in Europa.

Lautaro-Thuram-Calhanoglu ‘tridente’ più prolifico in Europa al pari del Bayern Monaco

Per numero di reti segnate, l’Inter vanta il miglior trittico in Europa. A confermarlo i numeri fatti registrare da questo terzetto a livello realizzativo.

35, infatti, i gol complessivi realizzati in campionato da Lautaro, Thuram e Calhanoglu, gli stessi di Kane, Sane e Musiala. La restante parte: Mbappe-Vitinha-Kolo Muani (28), Griezmann-Morata-Correa (27), Haaland-Alvarez-Silva (26), Bellingham-Rodrygo-Vinicius (24), Son-Richarlison-Kulusevski (24), Salah-Nunez-Jota (24), Lewandowski-Raphinha-Ferran Torres (15), hanno fatto meno rispetto ai migliori realizzatori della squadra di Inzaghi.