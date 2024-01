Verso Napoli-Inter: affaticamento per Bastoni, Mkhitaryan sta bene

Le novità in casa Inter in vista della finale di Supercoppa Italiana, in programma domani sera alle ore 20:00 al ‘King Saud University Stadium’ di Ryiad

La formazione di Simone Inzaghi sta svolgendo in questi istanti la rifinitura pre-Napoli, ultimo allenamento che consentirà al tecnico piacentino di valutare le condizioni dei propri calciatori in vista della finale di domani sera.

Da segnalare un piccolo problemino per Alessandro Bastoni, difensore che ha accusato nelle ultime ore un affaticamento, affaticamento che ha costretto il classe ’99 a svolgere parte dell’allenamento odierno in gruppo, mentre la restante parte a livello individuale. Le sue condizioni verranno rivalutate nelle prossime ore e, verosimilmente, sarà nella giornata di domani che Inzaghi e il proprio staff tecnico capiranno se l’ex Atalanta potrà essere della partita o meno.

In caso contrario, è cosa assai probabile che il tecnico piacentino possa finire per affidarsi a Stefan de Vrij dal 1′ con lo spostamento di Acerbi sul centro-sinistra, posizione solitamente impiegata proprio da Bastoni. Nessun problema da segnalare per Henrikh Mkhitaryan, regolarmente a disposizione per l’attesissima sfida di domani.