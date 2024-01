DIRETTA Supercoppa Italiana, Napoli-Inter: segui la cronaca LIVE della finale

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Napoli di Mazzarri nella finale di Supercoppa Italiana. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter affronta il Napoli a Riyad nella finalissima che assegna la Supercoppa Italiana. Una sfida di sola andata che in caso di parità al 90esimo vedrà le due squadre giocarsela ai calci di rigore senza passare dai tempi supplementari che sarà diretta dall’arbitro Rapuano della sezione di Rimini.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, che in semifinale hanno battuto la Lazio venerdì scorso con un secco 3-0, partecipano a questa manifestazione in quanto detentori della Coppa Italia. L’obiettivo è quello di provare a vincere il trofeo per il terzo anno di fila, eguagliando il record stabilito dal Milan tra gli anni 1992 e 1994. Dall’altra parte gli azzurri del grande ex Walter Mazzarri, che a loro volta sono reduci dal successo sulla Fiorentina di giovedì con lo stesso risultato, sono in Arabia Saudita come detentori dello scudetto e campioni d’Italia in carica. Lo scopo è di tornare a vincere la Supercoppa Italiana a 10 anni di distanza. La gara sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5, ma anche in streaming su tablet e smartphone sulla app di Mediaset Infinity. In campionato, in terra campana, i meneghini si sono imposti con il punteggio di 3-0 grazie ai gol di Calhanoglu, di Barella e di Thuram. Interlive.it vi offre il big match dell’Al-Awwal Park tra Inter e Napoli live in tempo reale.