“80 milioni di sterline”: Guardiola sblocca tutto e l’Inter chiude

Pep Guardiola potrebbe aver chiesto al City di investire 80 milioni di sterline per un laterale: l’affare interessa anche all’Inter

Un nuovo probabile acquisto del Manchester City potrebbe sbloccare quest’estate l’uscita di Denzel Dumfries. L’Inter ci spera, dato che tutte le pretendenti inglesi per l’esterno olandese non si sono mai fatte avanti con offerte concrete. Le cose potrebbero cambiare se il club di Guardiola offrisse davvero 80 milioni di sterline al Chelsea per una delle stelle della formazione allenata da Pochettino.

Il City potrebbe aver bisogno di forze fresche. Almeno questa è l’opinione del manager dei citizen, ancora indeciso se continuare a lavorare nella squadra con cui ha vinto di tutto e di più o voltare le spalle al passato glorioso e cercarsi un’altra avventura.

Guardiola teme forse che il City possa essere soccombere sotto il peso degli scandali e delle penalizzazioni. Dall’altro lato, è ancora affezionato al club e alla sua storia recente. In quest’ottica non è escluso che Guardiola potrebbe essere stimolato dall’idea di ricostruire un ciclo.

Guardiola pronto a spendere 80 milioni di sterline per le stelle del Chelsea

Per rinnovare una squadra di campioni ci vuole coraggio e ci vogliono soldi. Il secondo fattore, almeno per ora, non è un problema. E così il Manchester City potrebbe presto bussare alla porta del Chelsea.

Non un referente qualsiasi. Il City sa che il club rivale dei Blues ha bisogno di cedere esuberi e inventarsi qualche magheggio per pareggiare i conti in rosso. E, in termini di FFP, al Chelsea conviene soprattutto vendere i prodotti del proprio settore giovanile. Infatti, in questo modo, il club potrebbe registrare delle alte plusvalenze e tappare i buchi più vistosi nel bilancio.

I due a cui Pochettino sembrerebbe disposto a rinunciare sono Gallagher e Broja che però hanno poco mercato, principalmente perché sono valutati tanto e perché non stanno offrendo prestazioni in grado di attrarre pretendenti. Broja è valutato sotto i 30 milioni di euro. Conor Gallagher ne vale quasi 50.

Un prodotto d’accademia che potrebbe essere venduto ancora più caro è invece Reece James. Nonostante i suoi continui guai fisici, il classe ’99 londinese è ancora considerato uno dei migliori terzini della Premier League. E a Guardiola piace un sacco. Anche perché potrebbe sfruttarlo a centrocampo, per sostituire Kyle Walker.

Il giornalista Martin Lipton ha riassunto così la questione: “Penso che entro i prossimi 18 mesi sia Gallagher che James saranno venduti dal Chelsea. James andrà al Manchester City in sostituzione di Walker. I nuovi proprietari non hanno mai visto James giocare bene, e se riusciranno a procurargli 80 milioni di sterline lo faranno“.

Dumfries al Chelsea grazie al City

Il Chelsea non considera per ora James un giocatore cedibile. Con un’offerta intorno ai 70 milioni di sterline, cioè quasi 60 milioni di euro, cambierebbe tuttavia facilmente idea. E non è escluso che il prezzo possa alzarsi ancora, soprattutto nel caso in cui James riuscisse a rimettersi in condizione per l’Europeo e poi a giocare bene.

Ecco dunque come si potrebbe arrivare a quegli 80 milioni di sterline necessari al club londinese per rattoppare il bilancio. E se James uscisse dal Chelsea, Pochettino dovrebbe per forza prendere un nuovo laterale destro. Uno dei nomi che piacciono ai Blues è quello di Denzel Dumfries.

Il club inglese se ne sta da tempo sullo sfondo a osservare le prestazioni dell’olandese senza però mai affondare il colpo. In Inghilterra scrivono che Pochettino preferisca orientarsi su un giocatore più continuo e un po’ più tecnico. Ciononostante Dumfries continua a essere uno dei laterali seguiti dai dirigenti del club.

Il mancato rinnovo con l’Inter e i suoi ultimi mesi non brillantissimi dal punto di vista fisico e delle prestazioni hanno abbassato il prezzo. Se a novembre ci volevano più di 30 milioni, ora con 20 milioni l’affare potrebbe concludersi anche subito. Ma se ne riparlerebbe in estate…

Su Dumfries c’è anche il Manchester United. E questa sembrerebbe la destinazione preferita dall’olandese. Ma se quest’estate salta Erik ten Hag, le speranze di essere corteggiato ancora dai Red Devils si ridurrebbero a zero.