Nelle ultime ore si è sparsa voce di un interesse del West Ham per Valentin Carboni: gli Hammers vorrebbero subito portarlo in Inghilterra…

Valentin Carboni ha tanti estimatori in giro per l’Europa: chi capisce di calcio intuisce senza difficoltà le qualità del ragazzo. Intanto il diciottenne è già riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel Monza di Palladino. L’Inter lo osservare con compiacimento, sperando di poterlo aggregare in squadra nella prossima stagione. Ovviamente ci sono diversi club pronti a corteggiare il classe 2005 argentino.

Secondo TYC Sports, sito calcistico argentino, il West Ham avrebbe manifestato l’intenzione di acquistare subito Valentin Carboni presentando un’offerta formale di 14 milioni di euro. Altri network parlano di un’offerta più bassa: massimo 12 milioni.

Altre voci di mercato continuano invece a sostenere che il club nerazzurro, che lo ha mandato in prestito secco nel club brianzolo, potrebbe provare a far tornare il ragazzo a Milano come quinta punta entro fine mese. Come stanno davvero le cose?

A Interlive.it sono arrivate smentite circa l’interesse del West Ham per Carboni. Il ragazzo piace a più club inglese e di certo ha attirato anche l’attenzione degli osservatori degli Hammers. Tuttavia non sarebbe mai arrivata un’offerta da parte del club inglese per il talento argentino.

A meno di proposte indecenti, che obbligherebbero Inter a sedersi a un tavolo, Carboni rimarrà al Monza fino al termine della stagione. La situazione è quella nota: l’Inter potrebbe decidere di puntarci seriamente solo il prossimo anno. Ma la possibilità verrà approfondita solo a fine campionato. Il ragazzo continua ad avere estimatori all’estero, sia in Spagna che in Inghilterra, come in Italia.

Carboni al West Ham: le posizioni dell’Inter e di Galliani

E se ci sono state vaghe offerte arrivate all’Inter per Valentin Carboni non hanno mai superato (almeno al momento) i 12 milioni. E l’Inter non si siederebbe nemmeno al tavolo delle contrattazioni se non per almeno 20 milioni più bonus, come la percentuale sulla prossima rivendita.

Inoltre Adriano Galliani ha già varie volte fatto capire che il ragazzo dovrà chiudere la stagione a Monza. L’amministratore delegato del Monza è uscito allo scoperto anche stamattina, ribadendo il concetto.

A gennaio, il ragazzo non tornerà all’Inter. E al momento non è stato fissato un prezzo per il fantasista argentino. L’impressione è che non basterebbero neanche 20 milioni. Il classe 2005, da parte sua, vorrebbe poter tornare in nerazzurro: aspetta che a fine stagione il club gli illustri un progetto strutturato per il futuro, cioè per la sua crescita. Un nuovo prestito (magari ancora al Monza) non è escluso.

Il ruolo da ricoprire nel modulo inzaghiano

Da trequartista, il ragazzo dovrebbe in teoria avere difficoltà ad adattarsi al modulo di Simone Inzaghi. Lo stesso allenatore dell’Inter, che lo ha tenuto in rosa per tutto l’anno scorso, ha però spiegato che l’argentino potrebbe essere adattato con successo a più ruoli. Potrebbe essere utile come seconda punta o come uomo da tenere dietro i centravanti (la posizione in cui ha giocato Sanchez contro il Napoli in finale di Supercoppa).

Potrebbe anche essere usato come mezzala. Il fisico ce l’ha, e possiede anche una visione di gioco adatta a interpretare il ruolo. Con Palladino, intanto, continua a essere schierato nella sua posizione preferita, ma senza opporre resistenze alla possibilità di essere impiegato più largo o più arretrato.

In dodici presenze ufficiali con il Monza ha sempre ben figurato e ha già segnato due reti. Dopo un inizio stagione caratterizzato da scarso minutaggio, ha convinto Palladino che ora lo schiera spesso dal 1′ minuto alternandolo con Colpani e Mota.