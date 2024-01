Inzaghi non replica ad Allegri: a Firenze anche Sensi

In casa Inter è vigilia della delicata sfida contro la Fiorentina. I nerazzurri scenderanno sul prato del ‘Franchi’ sapendo il risultato della Juventus

La Supercoppa vinta Riad va messa subito da parte. Domani l’Inter avrà una partita a dir poco delicata in casa della Fiorentina quarta in classifica. L’obbligo per Lautaro e compagni saranno i tre punti, a maggior ragione se la Juventus – come probabile – dovesse battere l’Empoli oggi allo Stadium allungando a +4 in vetta alla classifica.

Inzaghi non potrà fare un grande turnover, per le difficoltà e l’impirtanza della partita ma anche perché, vedi il centrocampo, gli uomini sono contati. Senza Barella e Calhanoglu squalificati, il tecnico interista si affiderà per forza di cose ad Asllani e Frattesi. Fin qui entrambi non hanno dato risposte eccezionali quelle che rare volte in cui sono stati impiegati dal primo minuto.

A proposito di risposte, non ci sarà quella ad Allegri. Non ci sarà perlomeno in questa vigilia, considerato che Inzaghi non parlerà in conferenza stampa né a Inter Tv. L’assenza di conferenze nei pre match di campionato sono ormai una prassi, che ci sta anche bene dato che Inzaghi è quasi sempre, purtroppo, uno da zero a zero. La replica all’allenatore bianconero potrebbe arrivare domani, prima dal fischio iniziale e magari per bocca dell’Ad Marotta.

Cosa ha detto Allegri

Mediaticamente imbattibile, occorrerebbe ‘resuscitare’ l’indimenticato Peppino Prisco per stargli alla pari, ieri Allegri ha lanciato l’ennesima frecciata all’Inter. Sta cavalcando l’onda e spostando, ci è già riuscito, tutta la pressione addosso a Inzaghi e soci.

Sfruttando il tema caldo del tennis, ma la cosa è sembrata ancora una volta ben studiata a tavolino, Allegri ha detto che “Noi siamo Sinner e l’Inter Djokovic”. Poi però ha aggiunto: “Ma per l’età eh… Che sono permalosi (riferendosi all’Inter, ndr) e chissà come la prendono”.

Il Leicester può attendere: Sensi tra i convocati di Fiorentina-Inter

L’Inter raggiungerà Firenze stasera con il treno che partirà da Milano alle 17.30. A meno di cose clamorose, nel gruppo squadra ci sarà anche Stefano Sensi.

Nell’ultima rifinitura ad Appiano, la mezz’ala umbra si è allenata regolarmente coi compagni. Firenze dovrebbe essere l’ultima trasferta e l’ultima partita di Sensi da giocatore dell’Inter. Considerata l’indisponibilità di Barella e Calhanoglu, il numero 5 (finora utilizzato per appena 65′) potrebbe far comodo ad Inzaghi a gara in corso.

Negli ultimi giorni di mercato, se tutto andrà per il verso giusto, è previsto il suo trasferimento in Inghilterra, al Leicester col quale c’è un accordo sulla base di 2 milioni di euro. Lanciatissima verso il ritorno in Premier, la squadra di Maresca deve operare un’altra cessione prima di dare il via libera definitivo alla chiusura dell’operazione.