DIRETTA Serie A, Fiorentina-Inter: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida la Fiorentina di Italiano nella 22esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter è di scena sul campo della Fiorentina in Toscana nel posticipo domenicale valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni reduci dalla trasferta in Arabia Saudita che sarà diretta dall’arbitro Aureliano della sezione di Bologna.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla conquista della Supercoppa Italiana nella finalissima contro il Napoli, dopo aver eliminato la Lazio in semifinale, vogliono ripartire con il piede giusto anche entro i confini nazionali. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per riportarsi ad una sola lunghezza sulla Juventus che ha due partite in più e rilanciarsi nella corsa scudetto. Dall’altra parte i viola di Vincenzo Italiano, che a loro volta sono reduci dal ko contro il Napoli in terra saudita e da quello in campionato contro il Sassuolo prima del pareggio contro l’Udinese, puntano al bottino grosso per riprendere la corsa al quarto posto che vale la Champions. La gara sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su tablet e smartphone solamente sulla app di Dazn. All’andata l’Inter si è imposta con il risultato di 4-0 grazie alla doppietta siglata da Lautaro Martinez, al gol di Thuram ed al rigore di Calhanoglu. Interlive.it vi offre il match dello stadio Franchi live in tempo reale.