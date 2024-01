Rispunta Milinkovic-Savic: ecco cosa succede

Clamorosa indiscrezione di mercato: l’ex centrocampista della Lazio vorrebbe dire addio alla Suadi Pro League per fare ritorno in Italia

Anche Sergej Milinkovic-Savic, come già accaduto nelle settimane precedenti con Karim Benzema, Jordan Henderson e Aymeric Laporte, si sarebbe già detto stufo dell’Arabia Saudita; Dopo soli sei mesi, questo il dato sorprendente.

Il primo ad aver detto addio alla Saudi Pro League nel corso della finestra di calciomercato invernale (non ancora volta al termine) è stato, infatti, l’ex centrocampista del Liverpool, fresco di rescissione avvenuta con l’Al-Ettifaq, scenario che ha poi permesso al metronomo inglese di tornare in Europa già a gennaio sposando il progetto tecnico dell’Ajax, club che ha così accolto il classe ’90 a parametro zero.

A lanciare poi un’ulteriore campanello d’allarme le dichiarazioni rilasciate la scorsa settimana da parte dell’ex difensore del Manchester City, uscito così allo scoperto: “Qui in Arabia prendono un po’ tutto alla leggera. Qualsiasi ultimatum non ha alcuna importanza per loro. Puoi negoziare qualsiasi cosa, ma anche ad accordo firmato loro sono soliti tirarsi indietro. Qui il giocatore non viene trattato con cura, cosa che invece accade in Europa. Mi aspettavo una qualità della vita differente”.

Ammissioni forti che, in qualche modo, si conciliano perfettamente con l’esperienza di Sergej Milinkovic-Savic, ex centrocampista della Lazio che stando ad alcune indiscrezioni avrebbe manifestato il desiderio di dire addio all’Arabia Saudita per far ritorno in Italia, lo stesso Milinkovic-Savic che nella scorsa estate era stato accostato anche all’Inter prima dell’approdo all’Al-Hilal.

“Voglio tornare alla Lazio”: l’ammissione di Milinkovic davanti ai suoi ex compagni di squadra

Il centrocampista serbo – presente sulle tribune del ‘King Saud University Stadium’ lo scorso venerdì 19 gennaio per assistere dal vivo a Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa Italiana – si sarebbe recato il giorno dopo all’aeroporto di Ryiad alle ore 12:00 per salutare i suoi ex compagni di squadra lasciandosi poi andare a una confessione.

“Mi mancate tanto. Vorrei tornare alla Lazio”. Questo è quanto confessato da Sergej Milinkovic-Savic dinanzi a Immobile e compagni. A riferirlo ‘Il Messaggero’. Necessario il pagamento di una clausola, in caso di scudetto con l’Al-Hilal, per permettere al classe ’95 (con all’attivo 9 reti e 5 assist in stagione) di dire addio in anticipo alla Saudi Pro League. Difficile prevedere, ad oggi, un eventuale ritorno del ‘Sergente’ nella Capitale, ma mai dire mai nel mondo del calcio.