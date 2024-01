Si è preso l’Inter, ma confessa: “All’inizio è stata dura”

Un big nerazzurro, risultato decisivo nella serata del ‘Franchi’, è uscito allo scoperto nel post-gara parlando a proposito di questi primi sei mesi trascorsi a Milano

La formazione di Simone Inzaghi, tornata prima in classifica con un punto di vantaggio sulla Juventus nonostante una gara in meno rispetto ai bianconeri, è riuscita ad avere la meglio sulla Fiorentina nella serata di ieri nonostante le assenze per squalifica di Hakan Calhanoglu e Nicolo Barella.

A prendersi la scena il solito Lautaro Martinez, che ha già raggiunto quota 22 in stagione (19, invece, i centri realizzati dal ‘Toro’ di Bahia Blanca in campionato). Non solo, ad aver permesso ai nerazzurri di tornare a casa coi tre punti in saccoccia anche il calcio di rigore parato da Yann Sommer negli ultimi 15′ di gara a discapito di Nico Gonzalez, rimasto a sua volta ipnotizzato dall’estremo difensore svizzero (un penalty più che generoso quello concesso in favore dei viola).

L’ex Bayern Monaco ha già fatto registrare 18 clean-sheet in stagione al fianco dei nerazzurri, 13 di questi in campionato. Il classe ’88 sta continuando a rivelarsi un’assoluta certezza per la formazione di Simone Inzaghi, a testimoniarlo il fatto che il portiere 35enne non subisca una rete da oltre 270 minuti. Tutto passa anche dall’investimento compiuto in estate da Marotta e Ausilio, duo che non ha avuto dubbi nel puntare sull’attuale numero 1 del club meneghino.

È vero, c’è voluto un po’ di tempo nel vedere Yann Sommer integrarsi sempre più in questa realtà inizialmente a lui del tutto nuova, anche a causa delle difficoltà riscontrate dal portiere svizzero nell’affacciarsi a una difficoltosa lingua come quella italiana, ma i primi risultati si sono già visti. A certificarlo anche le dichiarazioni rilasciate da parte del diretto interessato nel post-gara di Fiorentina-Inter.

Sommer: “L’italiano una lingua difficilissima. Tanta difficoltà nell’impararlo ma sono felice di essere qui”

“Come procede la mia esperienza all’Inter? All’inizio non è stato affatto facile per via della lingua. Ho avuto tanta difficoltà nell’imparare l’italiano, una lingua che reputo difficilissima ma che sto facendo di tutto pur di imparare”.

Ha esordito così Yann Sommer nel post-gara di Fiorentina-Inter, portiere intervenuto davanti ai microfoni di Inter TV per commentare questi primi sei mesi trascorsi alla corte di Simone Inzaghi, oltre che la vittoria fatta registrare da parte della formazione vicecampione d’Europa in carica sulla Fiorentina.

“Abbiamo studiato i possibili rigoristi viola, così come facciamo sempre del resto ed è andata bene. Siamo molto felici di aver ottenuto questa vittoria, non era facile ma ci siamo riusciti. Non ci resta far altro che proseguire su questa strada, dobbiamo continuare così. Se questa è la mia miglior stagione a livello personale? Non so dirvelo onestamente, sto provando a fare del mio meglio per questa squadra e sono contento di essere qui” – ha dichiarato in chiusura l’estremo difensore svizzero.