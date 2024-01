Inter nel cuore, Turati sbotta: “Non me ne frega un ca**o”

Nessuna pressione da derby contro il Milan per il portiere del Frosinone, dichiarato tifoso nerazzurro e cresciuto nelle giovanili dell’Inter

Aver collezionato tre punti importantissimi contro la Fiorentina nella cornice dello Stadio Artemio Franchi rappresenta per l’Inter un punto di svolta nella classifica di Serie A dopo il passo falso della Juventus contro l’Empoli, proprio in vista del prossimo big match di campionato tra le due formazioni capoliste.

Lo stesso non può dirsi del Milan, ancora lontano dalla vetta per una vorticosa gestione di alcune partite occorse nella prima metà di stagione. Al prossimo incontro si troverà il Frosinone, una squadra giovane e in salute slanciata dalla carica del portiere Stefano Turati.

Vecchia conoscenza del calcio nerazzurro per aver svolto buona parte della trafila delle giovanili con indosso la maglia nerazzurra, il calciatore del Sassuolo in prestito in Ciociaria è l’emblema dell’uomo-tifoso. Qualche tempo fa era infatti stato pizzicato dalle telecamere per essere uno dei più accesi sostenitori dell’Inter persino sugli spalti degli stadi, in Curva, quando la sua squadra del cuore gli permette di essere presente in vesti non ufficiali.

Turati non ha sentimentalismi in campo: “Contro il Milan una partita come un’altra”

Per alcuni la sfida prossima del Frosinone contro il Milan ha dato l’idea di essere una sorta di derby, ma per lui non è lo stesso. Ogni partita è una gara a sé, con tecnicismi e vita proprie. Ma soprattutto lontana da ogni tipo di sentimentalismo legato alla propria fede calcistica.

Lo stesso Turati nel corso dell’ultimo post partita per DAZN ha messo in chiaro la propria posizione con parole ben decise: “No, sinceramente non me ne frega un c****. Scusate, intendo dire che non mi importa nulla. Per me è una partita come un’altra. Certo quando giochi contro squadre del genere è sempre difficile, ma confido nelle qualità dei miei compagni”. Un segnale di quanto la professionalità di un profilo giovane come Turati sia ben al di sopra di tutto il resto.