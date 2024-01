Affare a sorpresa in porta: è un pallino di Ausilio

L’Inter si è già assicurata un attaccante e un centrocampista per la prossima stagione e ora lavora a un nuovo nome in porta: Ausilio è pronto a insistere

Difficilmente, in queste ultime poche ore di mercato disponibili, l’obiettivo di Piero Ausilio per la porta lascerà la sua attuale squadra. E per i piani del ds interista è un bene. La permanenza in un club in cui sta trovando poco spazio potrebbe determinare uno sconto sul prezzo a fine stagione. Ecco perché Ausilio spera che l‘Atalanta di Gasperini non ceda subito il portiere e che da qui a giugno continui a puntare forte su Carnesecchi.

L’attuale obiettivo per la porta di Ausilio è infatti Juan Musso, che nelle settimane scorse ha chiesto la cessione alla Dea. Il club bergamasco starebbe già considerando varie strategie per mettere le mani su dei potenziali sostituti. Nei giorni scorsi si era anche parlato di una cessione in prestito all’estero.

Era infatti spuntato il Galatasaray come club interessato. I turchi avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 10-12 milioni, mentre la Dea avrebbe preferito una cessione definitiva. Dopo qualche timido sondaggio, il club turco è sparito. Probabilmente anche perché ha registrato poco interesse da parte del portiere argentino.

Ausilio pensa al secondo in porta: occhi su Musso

Musso preferirebbe continuare a giocare in Italia. E ha due squadra che lo seguono: l’Inter e il Sassuolo. I neroverdi hanno lasciato intendere di poter anche essere disposti a valutare clamoroso scambio. Musso al posto di uno portiere tra Consigli e Cragno. Ormai per Gasperini Musso è un vice. E al ragazzo argentino non sta bene: vorrebbe la titolarità.

All’Inter non potrebbe mai prendere il posto di Sommer. E questo Musso dovrebbe intuirlo senza troppa difficoltà. Non potrebbe nemmeno accasarsi al club interista come giovane portiere di prospettiva da far crescere all’ombra dello svizzero: l’estremo difensore di San Nicolas de los Arroyos ha ventinove anni, e quindi non è più un ragazzino da nessun punto di vista.

Ciononostante, la possibilità di vestire la maglia di un club così importante come l’Inter, anche da secondo, potrebbe facilmente intrigarlo. Questo spera Ausilio, che è sempre stato un ammiratore del portiere argentino ex Racing e Udinese.

Quando è stato preso Sommer dal Bayern Monaco il progetto di Ausilio era quello di mettere in rosa un portiere esperto insieme a un giovane di belle speranze su cui puntare per il futuro. Tutti gli obiettivi principali che rispondevano alle caratteristiche di questo secondo sono però sfumati. Vicario se n’è andato in Premier. Trubin ha scelto il Benfica.

Un sostituto di Emil Audero: giovane o maturo?

E così l’Inter ha ripiegato su Emil Audero, che molto probabilmente tornerà alla Samp a fine stagione. La questione sul vice Sommer è dunque apertissima. Ad Appiano Audero non ha deluso (anche se nelle due presenze ufficiali ha incassato 5 goal). Il problema è che dovrebbe essere pagato caso: la Samp vuole 8-10 milioni oppure il cartellino di Filip Stankovic più un paio di milioni.

L’Inter, però, non vorrebbe cedere a titolo definitivo il giovane portiere ora in prestito proprio alla Samp. Il ragazzo sta migliorando: è infatti fra punti fermi della Sampdoria di Andrea Pirlo: è stato schierato titolare in 28 partite. Dopo un inizio difficile, il classe 2002 si riscattato con ottime prestazioni.

Allo stesso prezzo si può arrivare appunto a Musso, che è in uscita dall’Atalanta ed è un vecchio pallino di Ausilio. Per ora è presto. Ma con l’avvicinarsi dei mesi caldi, Ausilio potrebbe contattare l’entourage del portiere argentino per capire quali sono le sue intenzioni. Potrebbe essere contento del ruolo da vice Sommer?