Champions, lista convocati UFFICIALE: una sola novità nell’Inter

Ecco i nomi dei ventitré calciatori chiamati da Simone Inzaghi a prendere parte alla seconda ed ultima fase della competizione europea per club, spunta Buchanan mentre resta fuori Sensi

Poco più di due settimane e riparte la competizione più attesa a livello europeo. Tutte le squadre prendenti parte alla fase finale della Champions League sono ormai collaudate e pronte a fare del proprio meglio per ambire al gradino più alto del podio, ma le insidie non saranno certo poche.

Anche per l’Inter la strada si fa tortuosa, con un primo affronto agli ottavi di finale il prossimo 20 febbraio cui prenderà parte anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Per l’occasione Simone Inzaghi non vorrà badare a compromessi, motivo per cui a seguito della chiusura ufficiale dei battenti della sessione invernale di mercato ha prontamente distribuito agli organi competenti dell’UEFA la lista dei ventitré giocatori convocati alla fase finale della massima competizione europea per club.

Come logico attendersi, nella lista non figura il nome del centrocampista Stefano Sensi il quale era stato già escluso lo scorso settembre in occasione della disputa della fase a gironi. Il calciatore, oltretutto, è stato ad un passo dal lasciare l’Inter proprio nelle scorse ore prima che la trattativa con il Leicester City venisse bloccata dal regolamento FFP. Avendo poi fatto a meno di Lucien Agoumé e non potendo contare soprattutto sulle prestazioni dell’infortunato Juan Cuadrado, Inzaghi ha potuto inserire il nuovo acquisto Tajon Buchanan al suo posto.

Convocati in Champions, entra Buchanan ed esce Cuadrado: la lista completa

A seguire l’elenco completo dei nomi presentati da Inzaghi in via ufficiale all’UEFA per la registrazione alla fase finale della Champions League.

1. Yann SOMMER

2. Denzel DUMFRIES

6. Stefan DE VRIJ

8. Marko ARNAUTOVIC

9. Marcus THURAM

10. LAUTARO Martinez

12. Raffaele DI GENNARO

14. Davy KLAASSEN

15. Francesco ACERBI

16. Davide FRATTESI

17. Tajon BUCHANAN

20. Hakan CALHANOGLU

21. Kristjan ASLLANI

22. Henrikh MKHITARYAN

23. Nicolò BARELLA

28. Benjamin PAVARD

30. CARLOS AUGUSTO

31. Yann BISSECK

32. Federico DIMARCO

36. Matteo DARMIAN

70. Alexis SANCHEZ

77. Emil AUDERO

95. Alessandro BASTONI