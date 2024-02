Dalla Champions al mercato: ‘scippo’ a Simeone, gratis all’Inter

I nerazzurri potrebbero provare a far spese in estate in casa Atletico, prossimi avversari della formazione di Simone Inzaghi in Europa

È in programma tra dieci giorni esatti il fischio d’inizio di Inter-Atletico Madrid, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League che prenderà il via alle ore 21:00 al ‘Meazza’.

A seguire, i nerazzurri faranno visita ai ‘Colchoneros’ due settimane dopo in quel del ‘Wanda Metropolitano’, location in cui capiremo chi tra le due formazioni avrà strappato il pass per i quarti di finale di questa manifestazione. Tante, tantissime le pedine di spessore che figurano all’interno della rosa di Simone Inzaghi, tecnico che può contare su alcuni elementi del calibro di: Lautaro, Thuram, Barella, Calhanoglu, Pavard e così via.

Stesso e identico tipo di discorso per Diego Simeone, che può fare affidamento anche lui su una rosa di primissimo livello. Griezmann, Morata, De Paul e Saul Niguez. Queste alcune delle migliori individualità presenti nell’undici iniziale degli spagnoli, formazione in cui figurano altri importanti calciatori come Molina e Mario Hermoso.

Quest’ultimo in particolar modo, viaggia sempre più spedito verso l’addio a parametro zero in estate, complice naturalmente l’accordo in scadenza col club attualmente presieduto da Enrique Cerezo. Parliamo di una pedina su cui potrebbero finire per rivolgere il proprio sguardo anche gli stessi nerazzurri, ammesso e concesso che questa cosa non sia già accaduta.

Inter, occhio all’idea Mario Hermoso per la difesa: è in scadenza con l’Atletico

Beppe Marotta, ormai dirigente numero uno negli affari a parametro zero, potrebbe provare a portare a termine un’altra operazione a titolo gratuito in estate col supporto di Piero Ausilio.

Taremi e Zielinski a parte infatti, calciatori che viaggiano sempre più spediti verso la firma con l’Inter, la dirigenza di ‘Viale della Liberazione’ potrebbe provare a far proprio anche Mario Hermoso, esperto difensore centrale classe ’95 di attuale proprietà dell’Atletico prossimo a fare le valigie da Madrid nell’arco della prossima estate.

Ammontano a 29 i gettoni totalizzati sino a questo momento della stagione dall’ex Real Madrid al fianco della formazione di Diego Simeone, presenze condite inoltre da 2 reti e 1 assist. Questo lo sgarbo che i nerazzurri potrebbero provare a tendere agli spagnoli in prossimità della chiusura di questa stagione, a maggior ragione dopo che anche l’affare Tiago Djalo è sfumato, col difensore lusitano trasferitosi a sua volta alla Juventus nel corso del mercato invernale per circa 3,5 milioni di euro.