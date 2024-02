Inter-Gudmundsson, affare clamoroso: annuncio con le cifre

Trattativa mai avviata in concreto con la Fiorentina per la cessione di Gudmundsson dal Genoa, l’attaccante piace all’Inter ma servono almeno 35 milioni di euro

Sebbene non siano stati piazzati colpi di rilievo nel corso della passata sessione invernale di mercato, a meno dell’innesto operato dalla Juventus per Carlos Alcaraz sul quale pende un riscatto di 50 milioni da versare entro il termine della stagione, c’è stato un colpo sfumato che avrebbe stravolto in negativo lo scenario offensivo del Genoa in campionato.

La formazione di Alberto Gilardino aveva infatti ricevuto occhiate d’interesse da parte di altri top club come Inter e Fiorentina per Alberto Gudmundsson, ma la linea strategica della dirigenza ligure è stata ferma sull’incedibilità del proprio attaccante a gennaio per motivi pressoché scontati. A qualunque cifra.

Ha ribadito il concetto anche lo stesso amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, in un’intervista per ‘Cronache di Spogliatoio’. “Il direttore generale Barone mi aveva chiamato mentre ero a pranzo perché voleva formulare un’offerta per Albert ma gli ho risposto che gli avrei comunicato una cifra sempre più alta, non avendo intenzione di cederlo“, ha dichiarato il dirigente.

Almeno 35 milioni per Gudmundsson in estate, il Genoa non chiude alla cessione

“Perdere Gudmundsson significava perdere uno degli elementi cardine di questo progetto, perché vogliamo arrivare entro le prime dieci del campionato. Se in estate dovessero arrivare almeno 35 milioni di euro di offerta allora ne riparleremo. I calciatori sono transitori, talvolta serve anche vendere”, ha poi aggiunto Blazquez con un’idea ben chiara in mente.

Non c’è mai dunque stata una vera chiusura delle porte per la cessione del calciatore islandese, indipendentemente che si possa presentare la Fiorentina o la stessa Inter al suo cospetto. Il dirigente chiama soltanto pazienza in ottica futura. Gudmundsson potrebbe esser ceduto alla migliore offerente, coi Viola che appaiono comunque in vantaggio e decisi a ritentare la fortuna. Per i nerazzurri c’è sicuramente interesse ma resta da capire fino a che punto Giuseppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero spingersi con l’idea di spendere 35 milioni per un centravanti di qualità ma privo di esperienza europea, con un tridente offensivo certo composto da Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Medhi Taremi. Dando quindi per assodata la permanenza anche di Marko Arnautovic, è possibile che non vi sia affatto spazio per un’operazione del genere.