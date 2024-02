Scudetto nel derby col Milan: ecco perché è possibile

L’assegnazione dello Scudetto potrebbe arrivare matematicamente dopo la disputa dell’ultimo derby stagionale della trentatreesima giornata di campionato, ecco come funzionano gli incastri

Juventus in deficit contro l’Udinese nell’ultimo incontro di campionato e automatico più sette per l’Inter di Simone Inzaghi in classifica con un’altra partita ancora da recuperare, ovvero quella contro l’Atalanta di fine mese.

Per i nerazzurri si prefigge un finale di stagione davvero molto particolare e forse inaspettato per come sono andate le cose nelle ultime settimane, ma non è detta comunque l’ultima parola. Non tanto fronte bianconero, quanto quello rossonero del Milan. Che con la vittoria secca sul Napoli è adesso a meno otto punti di distacco dall’Inter e spera ancora in una clamorosa rimonta per poter ambire nuovamente al massimo trionfo stagionale.

Certo per Stefano Pioli ci vorrà soprattutto costanza. Cosa che non dovrà mancare neppure nell’Inter. E se entrambe dovessero continuare con il piede giusto da qui ai prossimi mesi, lo scontro diretto nonché ultimo derby della Madonnina della stagione potrebbe essere decisivo per le sorti del campionato.

Derby decisivo per le sorti del campionato, i tifosi sognano quel Milan-Inter

Si parla della trentatreesima giornata, quando Inter e Milan si affronteranno nuovamente a San Siro il prossimo 21 aprile. Con cinque giornate d’anticipo l’Inter si potrebbe laureare Campione d’Italia nel caso in cui dovesse battere i rossoneri per questioni puramente matematiche.

La condizione necessaria, al di là della vittoria nello scontro diretto, è che la squadra di Inzaghi arrivi comunque a quel 21 aprile con almeno tredici punti di vantaggio. In altri termini, l’Inter deve comunque sperare che la cugina perda pezzi per strada e dalla sua non fallisca mai un colpo. Impresa certamente ardua ma spettacolare, che già stuzzica le fantasie dei tanti tifosi immaginanti uno scenario avvincente per poter sbandierare sul volto degli eterni rivali una vittoria con cinque giornate d’anticipo.

Se il blitz della trentatreesima giornata non dovesse andare a segno, allora ci potrebbe essere la giornata seguente. Milan e Juventus in un faccia a faccia che lascerebbe nelle mani dell’Inter l’ultimo atto matematico della sua stagione per portare a casa la seconda stella.