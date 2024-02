L’Inter di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare Salernitana in campionato e poi Atletico Madrid in Champions League

L’impressione è che l’allenatore non sia disposto a privilegiare una competizione rispetto all’altra. Non prenderà come viene né la gara con la Salernitana né quella di Champions contro l’Atletico Madrid. Il progetto dichiarato è quello di continuare a vincere in A e di arrivare in vantaggio al ritorno a Madrid.

Il secondo appuntamento in Champions, cioè il ritorno degli ottavi, arriverà in un periodo complicato: fra Bologna-Inter e Inter-Napoli. Per questo si valutano rotazioni ragionate contro i campani.

L’Inter non intende andare all-in su una gara a discapito dell’altra: vuole esprimere maturità. Il turnover dovrebbe quindi essere parziale. Di certo la frenata della Juve permetterà a Inzaghi di far riposare qualcuno nel match di Serie A contro la Salernitana. Dosare il minutaggio tra i suoi uomini più sfruttati ha senso, e non solo perché dopo la Salernitana ci sarà l’Atletico Madrid.

Finora il tecnico nerazzurro ha fatto capire di non considerare alcun impegno scontato. La Salernitana è ultima in classifica ma ha disperato bisogno di punti. Prendere troppo alla leggera l’impegno contro i campani di venerdì sera potrebbe inguaiare il processo di crescita dei nerazzurri.

Salernitana e poi Atletico Madrid: il progetto di Inzaghi

il processo di maturazione del suo gruppo sia tale da potergli consentire rotazioni che non impattino sulla qualità del gioco. Anzi, una maggiore responsabilizzazione dell’intero organico può solo accrescere la forza del collettivo.

A parte il cambio obbligato de Vrij-Acerbi, contro la Salernitana Inzaghi potrebbe comunque dare qualche chance a Bisseck in difesa. Sembra scontato il ritorno di Dumfries a destra, con Buchanan magari pronto all’esordio come sostituto designato dell’olandese.

Si è parlato anche del possibile utilizzo di Klaassen a centrocampo. Sembra invece scontata la presenza di Arnautovic in attacco. Resta da capire se Inzaghi rinuncerà a Calhanoglu per mettere Asllani dal 1′. Frattesi, tornato solo ieri a lavorare con il resto dei compagni, punta a giocare qualche minuto nella ripresa.

La nuova Salernitana: come potrebbe giocare

Dopo l’esonero di Filippo Inzaghi, la Salernitana si è affidato a Fabio Liverani, un allenatore che gioca con una difesa a quattro e tre attaccanti. Il fatto che SuperPippo sia uscito è una buona notizia per l’Inter: Simone Inzaghi è ora autorizzato a mostrare maggiore ferocia contro l’avversario.

I campani proveranno a giocare senza paura, puntando tutto sul carattere e le individualità. Il cambio di allenatore potrebbe avere un effetto determinante sulla testa dei calciatori. Il modulo cambierà sicuramente. E muterà anche l’atteghiamento in campo.

L’allenatore romano vuole un approccio propositivo e cattivo da parte dei giocatori granata. E spera che i nuovi arrivati possano fare la differenza. Non ci saranno Bradaric, squalificato, e poi Fazio, Gyomber, Pirola e Pierozzi, tutti indisponibili per infortunio.

Zanoli potrebbe essere schieraro sull’out mancino della difesa. A destra dovrebbe giocare Sambia. Al centro ci si aspetta l’esordio della coppia Manolas-Boateng (Pellegrino è l’unico ruolo per ruolo per i centrali).

Si proverà poi a recuperare in extremis Pasalidis, in modo da avere qualche soluzione in più in difesa. A centrocampo dovrebbero essere riconfermati Basic e Maggiore. I due saranno affiancati da Coulibaly. Ma il nuovo allenatore potrebbe stupire facendo partire da subito almeno uno fra Martegani e Kastanos.

Il cipriota potrebbe anche giocare sulla trequarti prendendo il posto di Weissman. E poi bisogna anche capire come il nuovo coach vede Vignato e Gomis. L’ex Tonino Candreva, che ha già fatto male ai nerazzurri in passato, sarà avvicinato alla porta. Al centro dell’attacco Dia cercherà il rilancio.