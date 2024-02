35 anni, mediano e difensore: telefonata all’Inter per la firma a zero

Incrocio non solo in Champions ma anche sul mercato, i nerazzurri e l’Atletico Madrid potrebbero ritrovarsi a tu per tu anche in quest’altro ambito

Si è conclusa per 1-0 in favore dell’Inter la sfida giocatasi lo scorso martedì al ‘Meazza’. A risultare decisiva la rete siglata al 79′ da Marko Arnautovic, sigillo che permetterà ai nerazzurri di presentarsi il prossimo 13 marzo al ‘Metropolitano’ con due risultati su tre a propria disposizione.

Tra i grandi protagonisti della gara, oltre all’austriaco, anche Nicolo Barella e Axel Witsel, con quest’ultimo capace di sfornare una prova da urlo proprio come il forte centrocampista sardo. Il belga, che in passato ci ha abituato a vederlo in vesti di centrocampista, ha avuto l’arduo compito di provare a bloccare le avanzate di Lautaro, Thuram e dei neo entrati Arnautovic e Sanchez, missione portata a termine in maniera egregia visto e considerato che il gol dell’Inter non nasce da alcuna disattenzione dell’attuale numero 20 dell’Atletico.

Otto, in totale, i duelli vinti dal classe ’89 (sei di questi sono contrasti aerei). Parliamo, in fin dei conti, di un calciatore in scadenza a giugno coi ‘Colchoneros’ e che potrebbe così finire per essere proposto tramite agenti in estate anche all’Inter, comprensibilmente rimasta sorpresa dalla grande prestazione messa in mostra dall’ex Borussia Dortmund durante il match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions. Nerazzurri che, a loro volta, finirebbero malauguratamente per dire di no a questa eventuale proposta a causa dei 35 anni portati in spalla da Witsel.

I numeri di Witsel in stagione

Nonostante nasca come centrocampista (in passato ha infatti ricoperto anche il ruolo di trequartista oltre a quelli di mediano e mezz’ala) Axel Witsel è finito per svolgere la mansione di difensore centrale nel corso di questi ultimi mesi.

Con questa mossa, il tecnico Diego Simeone ha di fatto allungato la carriera del classe ’89, appropriatosi oramai di una maglia da titolare dell’Atletico Madrid. Già 36, infatti, i gettoni raccolti dal belga in questa prima parte di stagione trascorsa al fianco della formazione spagnola, che nella persona del ‘Cholo’ punta a trattenere il proprio numero 20 tramite la via del rinnovo.

Difficile prevedere una permanenza o meno dell’ex Borussia Dortmund in Andalusia. Quel che è certo però è che, nonostante l’età in fase avanzata, Witsel rappresenti ad oggi uno dei migliori elementi a disposizione dei ‘Colchoneros’ per esperienza, qualità e duttilità, tutto questo soltanto al suo secondo anno in maglia Atleti.