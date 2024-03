Accordo quinquennale: 30 milioni, annuncio a breve

Operazione giunta ormai alle fasi finali. L’Inter accoglie un nuovo membro all’interno della propria famiglia, ricavi sempre più in aumento per la società di Steven Zhang

È un momento d’oro quello che sta attraversando l’Inter, lo testimoniano gli straordinari successi conseguiti sul campo dai nerazzurri ma anche qualcos’altro. Lautaro e compagni hanno, infatti, fatto registrare undici successi consecutivi in quest’inizio del 2024, cosa mai accaduta prima d’ora nella storia del club.

Dopo Lazio e Napoli, uscite sconfitte in semifinale e finale di Supercoppa nello scorso gennaio contro il club meneghino, anche Fiorentina, Juventus, Roma e Atalanta sono andate ‘al tappeto’ in campionato contro la formazione di Simone Inzaghi, capace inoltre di avere la meglio anche nel primo atto degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid, col match di ritorno fissato il prossimo 13 marzo alle ore 21:00 al ‘Civitas Metropolitano’.

Ricavi, perciò, sempre più in aumento per il club di ‘Viale della Liberazione’, riuscito a mettere le mani negli ultimi due anni e mezzo su 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane, raggiungendo inoltre nella passata stagione una storica finale di Champions. Un percorso, quello compiuto in Europa soltanto qualche mese fa dai nerazzurri, che ha permesso a questi ultimi di intascare oltre 100 milioni di euro.

Come si suol dire però, vedendo anche come stanno andando le cose in fin dei conti, ‘il meglio deve ancora venire’. Ne è da conferma il fatto che la società presieduta da Steven Zhang sia pronta a incassare 150 milioni totali nelle prossime stagioni.

Betsson nuovo main sponsor Inter a partire dalla prossima stagione: accordo da 30 milioni l’anno

L’Inter ha deciso. Via LeoVegas, dentro Betsson (società svedese di scommesse con sede legale a Malta) a partire dalla prossima annata.

Attesa a breve l’ufficialità dell’affare. Un accordo, questo, dalla durata quinquennale e che consentirà ai nerazzurri di intascare circa 30 milioni di euro a stagione, per un totale di 150 milioni. A riferirlo il ‘Corriere dello Sport’, che annuncia di fatto il nuovo main sponsor dell’Inter a partire dalla prossima stagione.

Battuta anche la concorrenza di Qatar Airways e Riyadh Air, compagine che hanno rivolto anche loro in favore dell’Inter un’offerta poi non reputata all’altezza dagli stessi nerazzurri, che alla fine hanno così deciso di stringere un accordo definitivo con la stessa società svedese di scommesse rimettendoci anche, va detto, a livello d’immagine (oltre che nel decreto dignità).