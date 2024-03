Accordo e botto Inter: il tweet ufficiale del club

Nerazzurri di nuovo in campo al ‘Meazza’ nella serata di lunedì contro il Genoa con una novità

Sarà Inter-Genoa a chiudere la 27esima giornata di campionato, match che prenderà il via lunedì sera a partire dalle ore 20:45. Ad affrontarsi saranno, per l’appunto, la formazione di Simone Inzaghi e quella di Alberto Gilardino, posizionata ora al 12esimo posto in classifica con 33 lunghezze.

I nerazzurri avranno la possibilità di dar seguito agli undici successi ottenuti consecutivamente in quest’inizio del 2024. Una vittoria contro il ‘Grifone’ significherebbe, infatti, il nono trionfo per Lautaro e compagni in questo nuovo anno.

Già all’andata, coi nerazzurri costretti a fare a meno proprio del ‘Toro’ di Bahia Blanca per infortunio, la formazione vicecampione d’Europa in carica non è riuscita ad andare oltre il pareggio coi rossoblù, col match conclusosi col punteggio finale di 1-1. Questa la ragione per cui anche nella serata di lunedì sono previsti nuovi colpi di scena, col club meneghino che ha già deciso di scendere in campo per l’occasione con un’importante novità sul proprio petto.

Inter in campo contro il Genoa con il logo delle Tartarughe Ninja al posto del marchio Paramount+

Così come accaduto in occasione del match d’andata contro l’Udinese, appuntamento in cui i nerazzurri erano scesi in campo con la famosa iniziativa dei Transformers, l’Inter ha deciso di inaugurare un’altra maglia limited edition anche contro il Genoa.

Nella serata di lunedì, infatti, la formazione di Simone Inzaghi scenderà in campo col logo delle Tartarughe Ninja sul proprio petto, al posto del solito marchio Paramount+. Un’iniziativa, questa, che nasce proprio dall’accordo sottoscritto tra i nerazzurri e il proprio sponsor, che soltanto nelle scorse ore ha lanciato in esclusiva sulla propria piattaforma streaming il film “Targarughe Ninja – Caos Mutante”. Di queste maglie, messe in vendita negli scorsi giorni dal club meneghino, ne sono già state vendute più di 2 mila soltanto nello store di Milano.

La nota ufficiale dell’Inter sull’iniziativa del logo delle Tartarughe Ninja

“Dopo la jersey dedicata alla saga Transformers, Inter e Paramount+ tornano a celebrare l’unione tra calcio ed intrattenimento con una nuova collezione di maglie (Home, Away e Third) ispirata all’iconica serie Teenage Mutant Ninja Turtles.

La maglia home dedicata alle Ninja Turtles verrà indossata dai giocatori nerazzurri per Inter-Genoa e per l’occasione a San Siro saranno presenti quattro ospiti d’eccezione: i personaggi di Leo, Raph, Donnie e Mikey animeranno infatti il prepartita da bordocampo, nelle sale hospitality e accoglieranno i giocatori all’ingresso in campo per il riscaldamento. Per questa iniziativa verranno inoltre pubblicati dei contenuti esclusivi sui canali ufficiali del Club”.