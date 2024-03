L’Inter batte le big di Premier: accordo e firma da 21 milioni

L’intesa verrà perfezionata a fine stagione oppure a Scudetto acquisito aritmeticamente. Ecco tutti i dettagli

Volontà comune, si andrà avanti insieme a dispetto della Premier League. Nello specifico delle big inglesi, dal Chelsea al Liverpool passando per il Manchester United. L’Inter le ‘batterà’ tutte.

Le grandi d’Inghilterra avrebbero messo gli occhi su Inzaghi. Alle tre sopracitate, potremmo aggiungere il Tottenham visto che, nonostante l’inibizione, Paratici ha ancora una notevole influenza all’interno del club londinese. Ma il tecnico piacentino, ovviamente lusingato dall’interesse nei suoi confronti di società così prestigiose a livello mondiale, intende proseguire l’avventura sulla panchina nerazzurra. E così sarà, a meno di clamorosi colpi di scena.

In scadenza nel giugno 2025, Inzaghi prolungherà il suo accordo per altre due stagioni. Fino a giugno 2027, con annesso aumento di stipendio da 6 a circa 7 milioni (lo stesso di Allegri…). Vedremo se con o al netto di alcuni bonus. L’intesa, da complessivi 21 milioni di euro o giù di lì, verrà perfezionata a fine stagione, oppure a Scudetto acquisito aritmeticamente. Manca poco per questo, considerato il +15 sulla Juventus a undici giornate dal termine.

Inter e Inzaghi, avanti insieme fino a giugno 2027: “Abbiamo scelto l’allenatore giusto”

Dopo la partita col Genoa, Inzaghi ha in sostanza ribadito di star bene all’Inter e di voler proseguire la sua esperienza sulla panchina nerazzurra. Al contempo, e come giusto che sia, ha rimandato il discorso a giugno.

“Se mi piacerebbe rimanere a lungo? L’ho detto dopo la vittoria con l’Atalanta, sto bene e mi sento gratificato qui dai tifosi e dalla società – le sue parole in conferenza stampa – Ora dobbiamo continuare a spingere per questi altri due mesi e mezzo, poi ci siederemo con la società per valutare queste tre stagioni. Ma ho un grande rapporto con Zhang e la dirigenza, c’è grandissima sintonia e quindi parleremo tranquillamente”.

La dirigenza interista è tranquillissima fronte rinnovo Inzaghi, ciò è confermato dalle parole del vicepresidente Zanetti e, soprattutto, da quelle di Marotta: “Abbiamo avuto la fortuna e la capacità di aver scelto l’allenatore giusto – ha detto l’Ad prima di Inter-Genoa – Inzaghi sta gestendo questo gruppo nel miglior modo possibile, e sicuramente gode della stima di tutto il mondo Inter, dalla società ai tifosi passando per la proprietà. Vogliamo continuare con lui, ma il rinnovo del contratto è una tematica che affronteremo al momento giusto. Lui vuole restare con noi e l’aspetto contrattuale rappresenta veramente un complemento rispetto a tutto questo”.