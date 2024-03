Radio Radio sgancia la bomba: “Lo vuole la Juventus”

“Lo vuole la Juventus“: l’indiscrezione suona molto come una provocazione, ma a Radio Radio sembrano convinti che valga la pena ragionare sulla possibilità

Cristiano Giuntoli vorrebbe rifondare la Juve, promuovendo un nuovo progetto davvero giovane e orientato alla produzione del bel gioco. Ma a Torino non sono disposti ad attendere ancora: dopo tre lunghi anni senza vittorie, il club bianconero vuole tornare subito protagonista. Affinché ciò avvenga, la società, in evidente affanno finanziario, dovrà investire parecchio. I soldi potrebbero arrivare dalla partecipazione al Mondiale per Club e dalla nuova Champions.

Molto dipende quindi dal Napoli: qualora gli azzurri riuscissero a vincere contro il Barcellona e ad accedere ai quarti di Champions, la Juve dovrebbe dire addio al Mondiale e a una cinquantina di milioni di introiti. Il secondo posto in campionato permette invece di essere abbastanza ottimisti per quanto concerne la qualificazione alla prossima Champions, dopo l’anno di esclusione.

Il club dovrà rinforzarsi in tutti i reparti. L’emergenza, infatti, non è solo a centrocampo, dove si pensa che ci sia necessità di prendere almeno due nuovi titolari (tre nel caso di addio di Rabiot). Anche l’attacco, indipendentemente dal futuro di Vlahovic, ha bisogno di forze nuove. E poi c’è il punto interrogativo della guida tecnica.

Non si sa cosa farà Massimiliano Allegri a fine stagione. Il tecnico livornese, celebrato per aver tenuto a lungo il passo dell’Inter in Serie A, è stato parecchio criticato nell’ultimo mese. E trova sempre più corpo l’idea di una rivoluzione in panchina. A Giuntoli piacerebbe Thiago Motta. La proprietà vorrebbe invece in ritorno di Conte.

Ilario Di Giovambattista, a Radio Radio, ha rivelato un altro nome, parlando esplicitamente di un interessamento della Juventus nei confronti di Simone Inzaghi. Lo stesso Di Giovambattista ha tuttavia spiegato che, al momento, Inzaghi appare orientato a continuare ad allenare l’Inter. Non ci sono avvisaglie di una separazione a fine stagione, anche se c’è chi ipotizza che il tecnico, conquistata la seconda stella, possa considerare concluso il suo ciclo in nerazzurro.

Qual è la verità? Per ora Inzaghi pensa solo al presente e si mostra disinteressato a tutte le voci che lo coinvolgono. La settimana scorsa si è parlato insistentemente di Premier. Poi, però, vari quotidiani sportivi hanno spiegato che la dirigenza nerazzurra proporrà al tecnico un rinnovo di contratto fino a giugno 2027, con stipendio fino a circa 7 milioni.

Inzaghi ha un contratto in scadenza nel 2025 e tutto lascia pensare che valuterà un rinnovo al termine della stagione. Lui stesso ha ribadito più volte di trovarsi bene in nerazzurro e di sentirsi appagato. Ovviamente potrebbe ricevere la corte di parecchi top-club.

Radio Radio: “Juventus interessata a Inzaghi”

Si era parlato del Liverpool, del Chelsea, dello United e del Tottenham. Ma a Radio Radio, Ilario Di Giovanbattista ha tirato fuori un nome nuovo: “Mi hanno detto che la Juventus è interessata a Inzaghi, sarebbe incredibile… e io infatti non ci credo”.

A Di Giovanbattista ha risposto Visnadi, secondo il quale, anche se tutti oggi sembrano optare per una permanenza di Inzaghi a Milano, non è così scontato che il tecnico rinnovi: “Dipende da come andrà questa Champions e molti ragionamenti si potranno fare dopo il match con l’Atletico”.

Anche Marotta si è espresso sull’argomento, lasciando intendere che il club ha tutta l’intenzione di tenersi stretto l’allenatore. Impossibile ignorare i risultati che sta ottenendo fino a questo momento in campionato e l’ottimo rendimento della squadra in termini di gioco. “Penso che resterà all’Inter“, ha commentato Agresti, “per me, rinnoverà con ritocco dell’ingaggio perché lo vogliono tenere e lui vuole restare”.