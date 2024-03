“Un nuovo ‘caso’ Yildiz”: mercato impazzito, lo compra l’Inter

Can Uzun potenziale nuovo investimento alla Yildiz per l’Inter che verrà, in Germania si parla di un interessamento nerazzurro e la conferma è arrivata al cospetto di ‘calciomercato.it’

Sono almeno un paio d’anni che la Juventus delle meraviglie, quella ‘Vecchia Signora’ sempre vincente e ricca di grandi fuoriclasse come Cristiano Ronaldo, non affonda i denti su qualcosa di buono in stagione. Fra dilemmi, disastri societari e tentativi di rifondazione, l’occhio attento di Massimiliano Allegri è riuscito comunque a salvare il salvabile.

Ad oggi, nonostante un distacco notevole in classifica rispetto alla rivale nerazzurra dell’Inter di Simone Inzaghi, il meglio è dato soprattutto dalla folta presenza di giovani talenti in squadra. Come nel caso di Kenan Yildiz, talento precoce sbocciato proprio sotto l’ala protettrice del tecnico toscano il quale – nonostante sferzate impattanti della critica – ha voluto condurre il centravanti turco a mostrare tutto il proprio valore sul campo.

Nel giro di pochissime partite, sia da subentrante che poi come titolare, ha confermato la visione iniziale di Allegri. E ora il suo nome è sulla bocca di tutti, anche del giro della Nazionale maggiore turca di Vincenzo Montella. Ma potrebbe non essere il solo a compiere un percorso tanto rapido in ascesa. Al suo fianco ci sarebbe anche il diciottenne Can Uzun, attualmente in forze alla formazione di 2. Bundesliga del Norimberga.

Sboccia il talento Uzun sulla scia di Yildiz: “In Germania parlano dell’Inter”

Nel campionato di riferimento il calciatore ha già messo a segno un bottino notevole di reti ben 15 gol in 23 presenze. Esattamente quel che potrebbe servire ad una formazione come l’Inter, particolarmente legata all’efficienza e al rendimento dei propri centravanti ma in questa stagione sprovvista di giovani leve da poter impiegare al posto dei soliti Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Stando alle rivelazioni rilasciate da Edoardo Grassi nel corso della trasmissione in diretta “Ti Amo Calciomercato.it” sul canale Twitch di TvPlay, in Germania si parla già di un avvicinamento fra i rappresentanti dell’Inter e il giovane calciatore turco Uzun.

“Segna tanto e può giocare come trequartista o attaccante, è destro di piede ed è entrato nel giro della Nazionale. Si tratta un altro ‘caso Yildiz’, ovvero un talento precoce e per l’Inter si tratterebbe di un investimento a lungo termine“, ha raccontato nel corso della chiacchierata telefonica. Chissà che il finale di stagione di Uzun non possa convincere del tutto la dirigenza nerazzurra a muovere passi avanti importanti nella sua direzione. Ci sarebbe comunque da convincere il Norimberga, con cui ha un contratto in essere fino al 2027.