Dalla Premier il dopo Sommer: lo ‘porta’ Calhanoglu

Svelato lo scenario di mercato che potrebbe prendere piede in estate per la porta dei nerazzurri, quest’oggi occupata dall’ex Bayern Monaco

Yann Sommer, anche a 35 anni suonati, sta confermando di essere un portiere di assoluto valore. Sbarcato in estate a Milano per appena 6 milioni di euro, l’ex estremo difensore di Borussia M’Gladbach e Bayern Monaco è già riuscito a perfezionare il suo record di clean-sheet in carriera, tutto questo soltanto a metà stagione. A questo punto viene da chiedersi: lo svizzero ce l’avrà pure qualche punto debole o no?

Beh, un fattore che gioca a sfavore dell’attuale numero 1 nerazzurro è proprio quello dell’età, col diretto interessato chiamato a spegnere 36 candeline nel prossimo dicembre. Questa la situazione che può spingere l’intera dirigenza interista ad attuare nuove riflessioni sul futuro del proprio portiere.

A tal proposito, a poter presentarsi in sede Inter in estate è proprio il rappresentante di Altay Bayindir, attuale secondo di Onana al Manchester United. L’agente dell’estremo difensore turco potrebbe, infatti, finire per proporre il proprio assistito al club meneghino consapevole di come gli stessi nerazzurri siano al lavoro per decidere chi debba raccogliere l’eredità di Sommer in futuro.

Bayindir proposto all’Inter: può provarci l’agente in estate

Altay Bayindir, nel mirino dell’Inter nella scorsa estate e passato poi dal Fenerbahce al Manchester United, potrebbe dire addio all’Inghilterra dopo un solo anno.

Numeri pietosi per il classe ’98, che sinora vanta 1 solo gettone in stagione coi ‘Red Devils’ (tra l’altro in FA Cup, apparizione in cui ha subito 2 reti). Di 10 milioni di euro la valutazione che ne fa la formazione di Erik ten Hag del proprio numero 1, nonché compagno di nazionale di Hakan Calhanoglu.

A prescindere da questa eventuale ipotesi di mercato, resta quello di Michele Di Gregorio il nome individuato dall’Inter per il dopo Sommer, pista tornata a scaldarsi in questi ultimi tempi (col classe ’97 che oltre a beneficiare di un’importante valutazione di mercato dovrebbe, in caso di ritorno a Milano, accettare di trascorrere un’esperienza annuale in vesti di secondo portiere). Quelle di Bento e Leysen le altre candidature per la porta nerazzurra presenti quest’oggi sul tavolo situato in zona ‘Viale della Liberazione’.

Inter intenzionata, infine, a discutere in estate con la Sampdoria del possibile rinnovo del prestito di Audero, calciatore che la formazione di Simone Inzaghi vorrebbe tenersi stretta per un altro anno, anche in questo caso nei panni di secondo.