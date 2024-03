L’Inter fa tredici in casa del Bologna: super Bisseck, Barella spreca

Cronaca, tabellino, top e flop del match tra Bologna e Inter andato in scena al Dall’Ara e valevole per la ventottesima giornata di Serie A

L’Inter ha fatto tredici. Tredici vittorie consecutive e momentaneo +18 sulla Juventus. Sbancato anche il ‘Dall’Ara’, indigesto negli ultimi due anni, e marcia trionfale verso lo Scudetto.

L’Inter pressa altissima, con rabbia, non facendo respirare il Bologna. E inducendolo all’errore, vedi quello di Kristiansen che Barella non tramuta in gol. Ma è bravo anche Skorupski a chiudergli lo specchio in uscita. Nel primo tempo i padroni di casa fanno solo un po’ di solletico con Ferguson dalla distanza, andando sotto a dieci dal termine: braccetto per braccetto, Bastoni crossa dalla sinistra per Bisseck a rimorchio ed è 1-0.

Nel secondo parte forte il Bologna, con l’Inter tutta arroccata a protezione della propria area di rigore. Ma fino al gol mangiato da Zirkzee, minuto 78′, Sommer sta a guardare. L’assedio finale del Bologna è sterile, anche perché Bisseck e Bastoni sono insuperabili. L’Inter vince di nuovo da super squadra e ora può concentrarsi sulla trasferta di Champions in casa dell’Atletico (che oggi ha perso). Anche lì ci sarà da soffrire.

Pagelle e tabellino Bologna-Inter

TOP

BISSECK – Segna il gol vittoria e sbarra la strada agli attacchi del Bologna. Partita praticamente perfetta.

BASTONI – Insuperabile anche lui. La ciliegina alla torta è l’assist a Bisseck.

SANCHEZ – Inzaghi lo schiera di nuovo titolare e non può pentirsene. Gara di sacrificio in cui il cileno non riesce a pungere come nelle precedenti quattro. Ma il suo apporto è preziosissimo lo stesso.

FLOP

BARELLA – Si divora una palla gol clamorosa. Perde qualche pallone non da lui.

BOLOGNA-INTER 0-1

36′ Bisseck

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 7; Posch 6,5, Beukema 6,5, Lucumi 6,5, Kristiansen 5,5; Aebischer 6 (69′ Moro), Freuler 6; Ferguson 7, Odgaard 7 (79′ Orsolini s.v.), Zirkzee 5,5 (79′ Castro s.v.), Saelemaekers 5,5 (73′ Ndoye). All.: Thiago Motta

INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 7,5, Acerbi 6,5, Bastoni 7; Darmian 7, Barella 6 (80′ Klaassen s.v.), Calhanoglu 6,5 (60′ Asllani 6), Mkhitaryan 6,5 (60′ Frattesi 6), Carlos Augusto 6 (46′ Dumfries 6); Thuram 6,5 (65′ Arnautovic 6), Sanchez 7. All.: Inzaghi

ARBITRO: Pairetto di Nichelino

AMMONITI: Zirkzee, Freuler