Martinez e il futuro all’Inter, ecco la situazione

L’attuale estremo difensore del Genoa, che tanto piace ad Ausilio, si è trovato nuovamente difronte ai nerazzurri in occasione del match valevole per la 27esima giornata di campionato

Si è giocato lo scorso lunedì sera Inter-Genoa, posticipo che ha chiuso la 27esima giornata del campionato di Serie A e terminato 2-1 in favore dei nerazzurri. Tra i protagonisti della gara anche Josep Martinez, profilo messosi in grande evidenza anche nel match d’andata e tenuto sotto osservazione dalla dirigenza meneghina.

Tre, in totale, le parate compiute dall’estremo difensore spagnolo, capace di far registrare una percentuale dello 0,61 di gol evitati. L’ex Lipsia ha già raccolto 26 gettoni in questa prima parte di stagione, confezionando inoltre 6 clean-sheet.

191 cm per 78 kg, Martinez rappresenta uno dei migliori attualmente in circolazione nel massimo campionato italiano. Reattivo tra i pali, dotato di ottimi riflessi, attento nelle uscite e abile anche coi piedi. Queste le caratteristiche che hanno attirato l’attenzione di Piero Ausilio, Direttore Sportivo dell’Inter che nelle ore antecedenti alla gara col Genoa ha incontrato l’agente del ragazzo (quale Sergio Barila) nel quartier generale nerazzurro che trova posto dalle parti di ‘Viale della Liberazione’.

Ausilio e il colloquio con l’agente di Josep Martinez: si è trattato di un semplice incontro conoscitivo

Stando alle informazioni raccolte da Interlive.it, l’incontro tenutosi in sede lo scorso lunedì tra la dirigenza nerazzurra e il rappresentante di Josep Martinez è stato puramente conoscitivo.

Si è trattato, in sostanza, di un primo approccio tra le parti in vista di una possibile operazione col Genoa, club che ha rilevato il classe ’98 nell’estate del 2022 dal Lipsia per circa 3,5 milioni di euro. Niente di avanzato per il momento, solo prime discussioni con l’agente del ragazzo, col rappresentante che a sua volta ha già avuto modo di visionare dal vivo Appiano in tutte le sue forma.

Il portiere 25enne, originario di Alzira e quest’oggi con una valutazione di mercato sui 15 milioni di euro, è quindi uno di quei nomi da tenere in considerazione per la corsa al dopo Sommer, accasatosi in estate alla formazione vicecampione d’Europa in carica per 6 milioni a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2026.