Barella, sentenza definitiva a Dazn: “Decisione sbagliata”

Nel mirino ancora il contatto avvenuto tra il centrocampista sardo e Frendrup durante Inter-Genoa. Spunta intanto il dialogo che ha visto come protagonisti l’arbitro Ayroldi e i presenti nella sala Var

Il confronto avvenuto in data 4 marzo tra la formazione di Simone Inzaghi e la squadra guidata da Alberto Gilardino sta continuando a far parlare di sé, non tanto per il risultato finale del match, quanto per l’episodio avvenuto poco dopo la prima mezz’ora di gara.

A far clamore, infatti, il calcio di rigore assegnato in favore dell’Inter dopo il contatto avvenuto tra Barella e Frendrup, col calciatore genoano che ancor prima di cascare addosso all’ex Cagliari interviene nettamente sul pallone. Irremovibile la decisione dell’allora designato direttore di gara Giovanni Ayroldi, che nonostante la segnalazione arrivatagli dal Var ha deciso di non tornare sui propri passi assegnando così il penalty per i padroni di casa.

“Barella calcia, Frendrup prende sì il pallone ma un attimo dopo lo travolge” – questa è la tesi portata avanti dal fischietto della sezione di Molfetta. Proprio nella serata di ieri, durante lo speciale ‘Open Var’ condotto da Dazn, sono infatti stati resi noti i dialoghi avvenuti tra le due parti, coi presenti nella sala Var di Lissone che hanno così risposto ad Ayroldi: “Per noi non è punibile, vieni a rivederlo”. Quale, a quel punto, la controbattuta del giudice di gara di Inter-Genoa? “Non può entrare così, per me è rigore”.

Questo l’episodio che sta continuando a far discutere, ma a questo punto viene da chiedersi: chi ha realmente ragione? A mettere fine alla questione ci ha pensato Dino Tommasi, Componente della Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B, che si è così espresso sulla faccenda.

Tommasi (vice commissario CAN) a Dazn: “Ayroldi ha sbagliato, ha fatto un peccato di gioventù”

È stato Dino Tommasi a fare chiarezza definitiva sull’episodio che ha visto come protagonisti i calciatori Nicolo Barella e Morten Frendrup durante il posticipo della 27esima giornata di campionato. Una volta intervenuto davanti ai microfoni di Dazn durante la conduzione di ‘Open Var’, il vicecommissario CAN ha infatti svelato una volta per tutte chi avesse realmente ragione quella sera tra Ayroldi e gli assistenti presenti nella sala Var di Lissone. Queste le sue dichiarazioni:

“Ayroldi ha sbagliato a confermare il calcio di rigore in favore dell’Inter. Non è riuscito a staccarsi dalla sensazione del campo, tantomeno a recepire cosa gli stesse dicendo il Var in quel momento. Avrebbe dovuto aprire di più la mente, visionando con più apertura le immagini proposte. Quello di Frendrup è un intervento in anticipo, Barella viene toccato dopo. Dispiace, è un arbitro in crescita e ha fatto un peccato di gioventù, bravo il Var nel chiamare a rivalutare l’episodio”.