Impossibile per l’Inter, via libera Juve: 60 milioni

Un affare potenziale da 60 milioni: la Juve, con o senza Allegri, potrebbe puntare a un nome accostato anche ai nerazzurri

Cercasi regista. Giuntoli sta provando a guardarsi intorno per trovare un nuovo mediano difensivo che possa dare ordine, sostanza e dinamica al centrocampo bianconero. Occorre dunque un interprete in grado di assumersi certe responsabilità tattiche e dallo stile di gioco versatile: un nuovo Sergio Busquets, o un nuovo Brozovic, bravo a guidare le giocate, a creare spazi e a regolamentare il ritmo del gioco.

Il prescelto potrebbe essere Zubimendi della Real Sociedad. Un centrocampista dalle ottime capacità tecniche e tatticamente molto intelligente. Forse non il giocatore ideale per Allegri… Ma alla Juve sembra che stiano cominciando a ragionare indipendentemente dalle preferenze particolari del tecnico.

L’impressione è che il football director della Juventus voglia allestire una rosa capace di interpretare uno schema più offensivo, come il 4-3-3 (una formazione buona per essere allenata da Thiago Motta?). In ogni caso, chiunque sarà il nuovo allenatore dei bianconeri, appare fondamentale trovare un nuovo regista.

Mesi fa Zubimendi fu accostato anche all’Inter, ma i nerazzurri in mezzo sono coperti. Con in rosa Calhanoglu e Asllani non c’è alcun bisogno di spendere per un mediano… Quindi non sembra esserci stato mai nessun interesse concreto da parte di Marotta e Ausilio.

Per la Gazzetta dello Sport, Zubimendi potrebbe invece essere finito nel mirino della Juve, anche se il costo è alto: il basco ha una clausola rescissoria importante, da 60 milioni di euro. E da dove li prende la Juve tutti ‘sti soldi? Magari dal sacrificio di un pezzo pregiato, come Vlahovic o Chiesa. O dalla cessione di tanti giovani (Huijsen, Kaio Jorge, Barrenechea, Miretti, Soulé…).

60 milioni: Zubimendi alla Juve?

Secondo la Gazzetta, Cristiano Giuntoli avrebbe comunque già stilato una bella lista di centrocampisti graditi per ridisegnare la mediana. In cima a questo elenco c’è Teun Koopmeiners dell’Atalanta. E poi c’è Martin Zubimendi, già nel mirino di diversi top club, tra cui ci sarebbe anche il Milan.

Alcaraz, arrivato in prestito dal Southampton, non convince e a oggi sembra più che altro una soluzione provvisoria per tamponare l’emergenza. Per la prossima stagione Giuntoli vorrebbe poter portare in rosa giocatori di qualità. Anche perché il centrocampo, già privo di Paul Pogba, potrebbe essere spogliato anche di Rabiot e Miretti (che potrebbe andare in prestito).

60 milioni per la Juve rappresentano un prezzo parecchio alto, ma il centrocampista ha uno stipendio relativamente basso e quindi alla portata del club: il basco prende 3 milioni. Un dettaglio importante per un club che punta ad abbassare il monte ingaggi.

Non è detto però che Zubimendi voglia lasciare la Real Sociedad. Dopotutto è cresciuto proprio nel settore giovanile della società basca ed è un fermo della Real Sociedad (e anche della Roja, con cui ha vinto una Nations League). Un anno fa lo voleva il Barcellona e lui ha deciso di prolungare.

Il nuovo centrocampo nerazzurro

L’Inter ha il centrocampo pronto anche per la prossima stagione, ma i suoi dirigenti stanno già provando a programmare il futuro. Dopo aver definito l’ingaggio a zero di Piotr Zielinski per la stagione 2024-25, il pensiero va dunque al 2026, cioè all’anno in cui scadrà il contratto di Henrikh Mkhitaryan.

La soluzione ideale è quella interna, cioè promuovere in squadra un giovane. I candidati principali sono Giovanni Fabbian, da riscattare dal Bologna fra due anni, e Valentin Carboni, da adattare a mezzala. Poi c’è Akinsanmiro, giovane centrocampista che l’Inter pensa possa esplodere a breve.

Nato in Nigeria nel 2004, Ebenezer Akinsanmiro si è fatto notare nel Remo Stars Football Club, squadra di Ikennen passata nel 2021 al campionato professionistico. Già a sedici anni il giovane era in grado di fare la differenza fra i grandi.

Dopo un passaggio in Olanda, nel 2023 ha firmato un contratto quadriennale con l’Inter. Per prenderlo i nerazzurri hanno dovuto battere la concorrenza di Liverpool e Real Madrid. Il ragazzo piace molto a Inzaghi ed è un pupillo di Chivu. Fa bene da mezzala e da mediano.