Ha firmato, ma non con l’Inter: annuncio ufficiale

Firmato un contratto con scadenza fissata a giugno 2028. L’ufficialità è arrivata anche sui social, ecco tutti i dettagli

Il calciomercato Inter della prossima estate è per metà, se non di più già stato completato con gli acquisti entrambi a costo zero di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Considerato che tra nuova Champions e Mondiale per Club si giocherà un maggior numero di partite, da Marotta e Ausilio è lecito aspettarsi qualche altro intervento significativo. Uno-due attaccanti, per esempio, ma anche un terzino, finanche un difensore visto che de Vrij e soprattutto Acerbi sono in là con gli anni.

Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, negli ultimi giorni al club di Zhang sono stati accostati diversi nomi. Fra questi troviamo uno dei nuovi talenti emergenti dell’Ajax, che rimane una delle migliori ‘scuole’ nonostante i recenti deludenti risultati della prima squadra. Parliamo nello specifico di Jorrel Hato, classe 2006 di Rotterdam già perno importante della formazione di van’t Schip nonostante abbia appena compiuto diciotto anni.

Per il mancino si è parlato di un’Inter pronta a sfruttare la sua ‘precaria’ situazione contrattuale, con l’obiettivo di mettere a segno un colpo low cost dall’enorme potenziale, sia economico che sportivo. Tuttavia nelle scorse ore i ‘Lancieri’ hanno ufficializzato il rinnovo del contratto del loro ‘gioiello’.

Hato ha firmato a giugno 2028, come ufficializzato anche sui social dallo stesso club olandese.

L’Inter continuerà a seguire Hato

Hato è uno dei migliori prospetti del panorama calcistico internazionale. Solo sei giorni fa è diventato maggiorenne, eppure con la maglia di una società gloriosa come l’Ajax ha già collezionato 52 presenze (1 gol e 3 assist), senza contare quelle con le varie rappresentative giovanili.

Di queste, 36 in Eredivisie e 6 in Europa League, competizione dove i ‘Lancieri’ sono stati eliminati ai gironi, retrocedendo in Conference. Superato il Bodo/Glimt nel turno intermedio, adesso l’Ajax sarà chiamata a superare un ostacolo importante come l’Aston Villa.

Domani si giocheranno l’accesso ai quarti al ‘Villa Park’ di Birmingham, dopo lo 0-0 di Amsterdam nella gara d’andata. Hato, che può fare sia il centrale che il braccetto di sinistra nella difesa a tre, dovrebbe partire titolare come ormai gli sta accadendo pressoché sempre. L’Inter continuerà a tenerlo d’occhio, così gli altri grandi club europei, in particolare quelli inglesi che hanno inserito il suo nome sulla futura lista della spesa.