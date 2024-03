Inzaghi con due dubbi: le probabili formazioni di Atletico-Inter

Lautaro-Thuram da una parte, Griezmann-Morata dall’altra. L’arbitro sarà il polacco Marciniak, quello della finale di Istanbul persa col City ma anche di Porto-Inter dell’anno scorso

I dubbi di Inzaghi sono due in vista del big match con l’Atletico di stasera valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League. Il primo in difesa, de Vrij oppure Acerbi con l’olandese al momento in vantaggio. I braccetti saranno sicuramente Pavard e Bastoni.

Il secondo è sull’out destro, Darmian o Dumfries con quest’ultimo in pole essendo stato provato ieri nell’undici titolare. La titolarità dell’olandese sarebbe dovuta anche, se non soprattutto all’assenza causa infortunio di Carlos Augusto. Così Darmian potrebbe far rifiatare Dimarco a gara in corso, magari nell’assedio finale degli spagnoli. Per il resto, andrà in campo l’undici tipo, con Lautaro-Thuram a guidare l’attacco.

Sponda Atletico, Simeone ha recuperato Griezmann (non gioca dalla gara di San Siro) che farà coppia davanti con Alvaro Morata. Convocato pure Azpilicueta, il quale dovrebbe però partire dalla panchina. Out Gimenez, infortunatosi all’andata. Al suo posto l’ex Fiorentina Savic. L’arbitro dell’incontro sarà il polacco Marciniak, il quale diresse i nerazzurri anche nella finale di Istanbul oltre che un anno fa a Oporto e, ancor prima, al ‘Camp Nou’ contro il Barcellona. Finì con due pareggi, con quello in Portogallo che permise a Onana e compagni di superare gli ottavi.

Probabili formazioni Atletico-Inter

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Llorente, Lino; Griezmann, Morata. All.: Simeone

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi

La gara tra Atletico e Inter si disputerà al ‘Civitas Metropolitano’ di Madrid e verrà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video a partire delle ore 21. Potrà essere seguita in diretta testuale qui su Interlive.it.