Inter eliminata, il noto juventino sfotte: “Massima solidarietà”

I calci di rigore danno ragione all’Atletico Madrid e spediscono i nerazzurri fuori dalla Champions, è delirio totale sui social

Non è bastato l’1-0 ottenuto al ‘Meazza’ lo scorso 20 dicembre, e neppure la rete siglata in apertura del match da Federico Dimarco, per permettere all’Inter di archiviare la pratica Atletico Madrid e di volare ai quarti di finale di Champions League.

A strappare il pass per la fase successiva di questa competizione sono stati, infatti, i ‘Colchoneros’. Fondamentali i gol di Griezmann e del neo entrato Depay per permettere alla formazione spagnola di portare la gara ai tempi supplementari dove, ad aver decretato la fine, sono stati i calci di rigore. Tre i penalty clamorosamente falliti dai nerazzurri, tre invece quelli segnati dalla formazione di Diego Simeone.

Una sconfitta che lascia tantissimo amaro in bocca al club meneghino, che aveva sinora accusato una sola sconfitta nei 90′ regolamentari in questa stagione. Sguardo di Lautaro e compagni ora indirizzato unicamente al campionato. Centinaia gli sfottò a cui si sono immediatamente lasciati andare i tifosi rivali via social, per l’esattezza su X, e tra questi figura anche un tweet rilasciato direttamente da un noto sostenitore bianconero.

Zampini incontenibile su X: il tweet che ha fatto infuriare i tifosi interisti

Anche Massimo Zampini, noto sostenitore della Juventus, ha deciso di gioire pubblicamente per l’eliminazione patita dall’Inter in Champions League nella serata di ieri.

Una sorta di urlo liberatorio per il tifoso bianconero, che ha deciso di prendersi la propria vendetta dopo anni e anni di sfottò ricevuti in seguito alle diverse sconfitte che hanno visto protagonista in negativo la ‘Vecchia Signora’ nell’ultimo atto di tale manifestazione (su tutte quelle contro Barcellona e Real Madrid nel 2015 e 2017).

“Una vita a sfottere la Juve per gli “scudettini” e le finali perse (“senza arbitri italiani…”) e ritrovarsi con l’Inter “più bella di sempre” con scudettino e a casa agli ottavi di finale. Fratelli, massima solidarietà (autopluricit)”. Questo, di fatto, il commento rilasciato via social dal supporters juventino. Un commento, questo, che – seppur ironico – ha inevitabilmente scatenato migliaia di reazioni differenti, dalla rabbia dei tifosi interisti, alle risate dei sostenitori della formazione piemontese.