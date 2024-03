Addio Inter, offerta importante per Inzaghi: “Gli direi di andare”

Il contratto del tecnico nerazzurro scade a giugno 2025. Su di lui si registrano forti interessamenti dalla Premier League

“L’Inter aveva dato dei segnali un po’ ambigui nelle ultime uscite, vedi con Genoa e Bologna nonostante le vittorie. Non si era vista una squadra scintillante, poi questo stato di forma non ottimale è stato confermato a Madrid con l’Atletico”. A ‘Calciomercato.it’, Aldo Serena ha parla a tutto tondo dei nerazzurri partendo ovviamente dall’uscita dalla Champions.

Dal campo al calciomercato, con l’ex bomber interista che non vede Inzaghi lontano da Milano nonostante qualche corteggiamento dalla Premier: “Sta facendo cose importanti, risultati e gioco espresso sono sotto gli occhi di tutti. Mi sorprenderebbe se le strade si dividessero a fine stagione”. Ma “se fossi un dirigente e il mio allenatore ricevesse un’offerta importante e stimolante da un club di alto livello – sottolinea Serena – allora gli direi di andare lasciandolo libero e sostituendolo senza problemi con un altro”.

A meno di sorprese clamorose, Inzaghi resterà all’Inter rinnovando il contratto in scadenza nel 2025. Probabile un’intesa fino a giugno 2027, con annesso aumento dello stipendio fino a circa 7 milioni. Magari compresi bonus legati ai risultati di squadra. Di recente sia il tecnico che l’Ad Marotta hanno manifestato la volontà di proseguire insieme, con l’agente del primo – stando a indiscrezioni – presente mercoledì a Madrid come quelli di Lautaro e Nicolò Barella.

Serena: “A Madrid squadra non al massimo. Cosa penso su Lautaro”

Serena è poi tornato sul ko con l’Atletico, che intanto ai quarti è stato accoppiato al Borussia Dortmund… : “Secondo me l’Inter ha compromesso la qualificazione a San Siro, dove aveva dimostrato di essere di gran lunga superiore. Avrebbe dovuto portarsi a casa un risultato più ampio per mettere in cassaforte il passaggio del turno”.

“Ma ripeto, a mio avviso la squadra non era al massimo delle sue potenzialità, mentre la formazione del ‘Cholo’ Simeone ha giocato una partita straordinaria sotto ogni punto di vista”. Chiosa su Lautaro, autore di una buona partita ma anche dell’ennesimo rigore sbagliato, stavolta decisivo per l’eliminazione dalla Champions: “Si è sacrificato per la squadra e, nella fase di costruzione, ha svolto un lavoro più oscuro rispetto al solito. Al di là della questione rinnovo, il capitano dell’Inter sta dimostrando di essere tra i più forti attaccanti che ci siano in circolazione. Penso quindi che il club penso farà giustamente di tutto per tenerselo stretto”.