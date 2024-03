Salta anche il Napoli: le ultime da Appiano

Allenamento differenziato e personalizzato per quattro calciatori dell’Inter in vista del match contro il Napoli, non dovrebbero esserci grandi chance di presenza per Carlos Augusto dopo l’infortunio

Messa una pietra sopra sull’eliminazione nell’ultimo ottavo di Champions League ad opera dell’Atletico Madrid arrembante di Diego Simeone, l’Inter rialza la testa e riprendere a lavorare duramente in allenamento con il solo obiettivo di portare a casa quanto prima il tanto desiderato Scudetto.

Da qui al termine della stagione ci sono però ancora tante gare da giocare ed è proprio questo che suscita in Simone Inzaghi la necessità di ponderare con attenzione anche le energie residue all’interno della squadra, vista comunque piuttosto affaticata a Madrid in alcuni momenti della partita.

Non c’è preoccupazione o grande apprensione per nessuna situazione delicata in organico, soprattutto fronte infortuni, ma filtra comunque la dovuta cautela nei confronti di quanti stanno ancora smaltendo le fatiche della trasferta e di quanti invece sono di rientro – più o meno definito – da problematiche muscolari o fisiche.

Carlos Augusto out precauzionale contro il Napoli, lavoro differenziato per quattro nerazzurri

Nell’ultima seduta di allenamento sui campetti di Appiano Gentile, infatti, lo staff nerazzurro ha programmato una sessione di lavoro personalizzato per Juan Cuadrado, Stefano Sensi e Marko Arnautovic. Ad essi si è aggiunto anche Carlos Augusto.

Pedina decisamente importante per gli incastri di gioco sul fronte mancino, non ci sarebbero novità di rilievo sul brasiliano che lascino intendere la sua convocazione nella sfida imminente di campionato contro il Napoli. L‘ex Monza dovrebbe infatti restare ancora a riposo e figurare in tribuna assieme agli altri indisponibili, lasciando ad Inzaghi una scelta obbligata lungo la corsia mancina che dovrebbe vedere ancora l’impiego di Federico Dimarco a meno di una sistemazione forzata di Matteo Darmian o Tajon Buchanan al suo posto. Lavoro regolare per tutti gli altri membri dell’organico.

Recupero certo, invece, per il lunedì successivo alle festività pasquali di fine mese. Nel mentre ci sarà infatti un turno di stop che permetterà all’intera squadra di rifiatare completamente e tornare in una buona condizione atletica per la ripresa delle ostilità. Ricordando, oltretutto, che Aprile potrebbe essere proprio il mese decisivo per la vittoria dello Scudetto con diverse partite d’anticipo sulla tabella di marcia prescritta sul calendario.