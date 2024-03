Assalto clamoroso a Inzaghi: “12 milioni a stagione”

Il tecnico piacentino nel mirino delle più grandi d’Europa. Una big di Premier, in particolar modo, ha già provato a spingere l’ex allenatore biancoceleste verso l’addio in estate da Milano

L’Inter e il proprio condottiero Simone Inzaghi stanno continuando a far parlare di sé e non potrebbe essere altrimenti visto l’impressionante rullino di marcia tenuto dai nerazzurri in campionato, col club meneghino ora distante di oltre quindici lunghezze di vantaggio dalla seconda in classifica.

16, di fatto, i punti che separano la formazione vicecampione d’Europa in carica dal Milan, ferma in questo momento a quota 59, a sua volta a +1 sulla Juventus (ora terza nella griglia generale del campionato di Serie A). 70 i gol realizzati in campionato dall’Inter, a sua volta capace di subire sole 13 reti. Numeri, questi, che sono valsi sinora ai nerazzurri la nomina di miglior attacco e miglior difesa nei top 5 campionati europei.

Altro fattore è questo. Il club meneghino vanta una differenza reti di +57, somma che può essere raggiunta unendo i +20, +21 e +16 di Milan, Juve e Bologna (momentaneamente seconda, terza e quarta forza del torneo). Basta questo per far capire quanto, oggigiorno, l’Inter sia superiore rispetto a tutte le altre della classe. Di questo se ne sono accorti non soltanto in Italia, ma anche all’estero, col tecnico Simone Inzaghi finito ufficialmente sotto il tiro di diverse big di Premier.

Manchester United, Liverpool e Chelsea. Queste le maggiori società inglesi che soltanto qualche settimana fa, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, hanno posto il nome dell’ex allenatore biancoceleste in cima alla lista dei propri desideri e, proprio i ‘Blues’, a distanza di un po’ di tempo, starebbero seriamente provando a bruciare la folta concorrenza per il tecnico piacentino, legato a questi colori da un accordo valido sino a giugno 2025.

Chelsea, presentata un’offerta da 10 milioni di sterline a stagione per Inzaghi

La formazione attualmente presieduta da Todd Boehly ha deciso di fare sul serio per Simone Inzaghi.

Secondo quanto raccontato da ‘Telelombardia’, i ‘Blues’ hanno infatti presentato all’indirizzo del tecnico piacentino un’offerta da 10 milioni di sterline a stagione che, convertiti in euro, diventerebbero circa 12 milioni. Una proposta, questa, che può quindi spingere il tecnico piacentino a valutare un suo eventuale addio da Milano in estate. La priorità dell‘Inter resta nel frattempo quella di provare a blindare il proprio allenatore con un rinnovo di contratto pluriennale e quindi sino al 2026 se non proprio fino a giugno 2027, a maggior ragione dopo che la seconda stella è ormai in diittura d’arrivo.