Cuadrado vicino al completo recupero: la data del rientro

Lontano dai campi di gioco da dicembre, si avvicina la data del rientro di Cuadrado con la maglia dell’Inter. Previsione per le prime settimane di Aprile e Inzaghi sorride

Finito un po’ nel dimenticatoio dei lungodegenti, Juan Cuadrado sembra aver accelerato il proprio impegno in allenamento – ancora differenziato e personalizzato rispetto a tutti gli altri compagni di squadra – per poter fare rientro il prima possibile in gruppo e tornare infine a disposizione di Simone Inzaghi per le ultime settimane di contratto effettive con la maglia dell’Inter.

Il calciatore colombiano aveva alzato bandiera bianca lo scorso 12 dicembre a seguito dell’incontro della fase a gironi di Champions League contro la Real Sociedad per via dell’ennesima ricaduta infortunistica alla caviglia che lo aveva attanagliato già nelle settimane antecedenti e tenuto lontano, a più riprese e con varie modalità, dai terreni di gioco. Per poter risolvere una volta per tutte il problema meccanico al tendine d’Achille, il reparto medico dell’Inter ha infine convenuto con lo stesso Cuadrado di convolare ad intervento chirurgico ricostruttivo.

Da allora del calciatore non si è più parlato al pari di Stefano Sensi, altro centrocampista attanagliato spesso da problemi fisici e muscolari. Un peccato che i due, soprattutto l’ex Juventus, non siano stati disponibili per prendere parte ai recenti impegni di campionato con l’incastro dell’ottavo di finale con l’Atletico Madrid poi perso dall’Inter al Metropolitano. Una mano in più avrebbe fatto comodo ad Inzaghi nelle fasi più concitate della partita dall’alto dell’esperienza e della pericolosità offensiva del colombiano, desiderio comunque vanificato dalla sua assenza forzata ma comunque ormai vicina all’annullamento.

L’Inter rivede Cuadrado, rientro previsto per le prime settimane di Aprile

Cuadrado sarebbe infatti destinato a fare rientro in gruppo fra tre settimane. Indicativamente a cavallo fra la prima settimana e la metà del mese di Aprile, quando in programma ci saranno i match contro Udinese e Cagliari.

Questa la durata dei tempi di recupero stimati residui per riavvicinare il calciatore in gruppo. Certamente una buona notizia per Inzaghi che potrà sfruttare l’esterno destro come alternativa al ruolo attualmente occupato in pianta stabile da Federico Dimarco e Matteo Darmian più che Carlos Augusto e Denzel Dumfries. Senza nulla togliere al nuovo acquisto, Tajon Buchanan.

Conclusa la sua avventura stagionale in nerazzurro, per Cuadrado non dovrebbero esserci i presupposti per discutere di un eventuale rinnovo di contratto. Soprattutto per aver dovuto restare fuori dai pensieri di Inzaghi per metà anno sportivo.