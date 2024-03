Sondaggio e 40 milioni: Inter-Juve, operazione incredibile

I bianconeri, ora distanti di diciassette punti in classifica dai nerazzurri, potrebbero tornare all’assalto di questo calciatore in estate

Netto il divario che vi è oggigiorno tra l’Inter e la Juventus, sia in termini di qualità tecniche che di distanza in classifica. Diciassette, di fatto, i punti che separano attualmente i bianconeri dai nerazzurri, con la formazione di Simone Inzaghi attesa domani sera al ‘Meazza’ per l’impegno in programma alle ore 20:45 contro il Napoli.

Out per questo match Carlos Augusto, uscito malconcio dall’ultimo turno di campionato disputatosi lo scorso weekend contro il Bologna, con l’ex Monza costretto a uscire dal campo al termine della prima frazione. Elongazione muscolare al soleo della gamba destra. Questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto a inizio settimana l’esterno brasiliano, pronto a tornare ad allenarsi al pari dei propri compagni di squadra già nei prossimi giorni.

Nessuna fretta per il classe ’99, che può dunque permettersi di recuperare da questo problema con la giusta calma, complice naturalmente il periodo di fermo che osserveranno tutti i maggiori campionati d’Europa per via della sosta per le Nazionali.

Carlos Augusto, quindi, rientrerà così contro l’Empoli, appuntamento in programma il prossimo 1 aprile (giorno di Pasquetta) alle ore 20:45, anche in questo caso in mura amiche. Quello dell’esterno 25enne, ricordiamolo, è un nome finito sul taccuino della ‘Vecchia Signora’ già nella passata estate e per cui, complice tutta una serie di situazioni, proprio i bianconeri potrebbero tornare a farsi avanti tra soli pochi mesi.

Juve, può spuntare l’idea Carlos Augusto per l’estate: Inter pronta a ‘sparare alto’ in quel caso

La Juventus potrebbe finire per compiere in estate un sondaggio per Carlos Augusto, esterno con all’attivo 1 gol e 3 assist in stagione e finito sotto il tiro della formazione di Massimiliano Allegri già nella passata estate.

Di mezzo le situazioni di Filip Kostic, possibile partente tra pochi mesi, Samuel Iling-Junior (con ampi margini di crescita, ma ora come ora non ancora all’altezza della titolarità nell’undici iniziale bianconero) e Andrea Cambiaso, spesso e volentieri arruolato dal tecnico livornese sull’out di destra e, alle volte, anche in posizione di mezz’ala. Chiaro che a quel punto l’Inter – non intenzionata a cedere il classe ’99, a meno che non arrivi dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ una proposta choc – finirebbe per domandare, eventualmente, almeno 40 milioni di euro per la cessione del proprio numero 30 pur di allontanare la ‘Vecchia Signora’.