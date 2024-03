DIRETTA Serie A, Inter-Napoli: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Napoli di Calzona nella 29esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter riceve il Napoli allo stadio Giuseppe Meazza nel posticipo domenicale che chiude la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due squadre che vengono dalle delusioni in campo europeo che sarà diretta dall’arbitro La Penna della sezione di Roma 1.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla cocente eliminazione dalla Champions League ai calci di rigore ad opera dell’Atletico Madrid, vogliono rialzare subito la testa. C’è la volontà di centrare l’undicesima vittoria di fila in campionato per fare un altro passo verso quello che sarebbe lo scudetto della seconda stella. Dall’altro lato gli azzurri di Francesco Calzona, che a loro volta vengono dal ko contro il Barcellona che li ha estromessi dalla massima competizione Uefa per club, puntano al colpaccio per tentare di rilanciarsi almeno nella corsa al quarto o quinto posto. La gara sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su tablet e smartphone soltanto sulla app di Dazn. All’andata l’Inter ha avuto la meglio con il risultato di 3-0 grazie alle reti siglate da Calhanoglu, Barella e Thuram, mentre nella finale di Supercoppa Italiana i meneghini si sono imposti per 1-0 con la firma di Lautaro Martinez. Interlive.it vi offre il match di San Siro live in tempo reale.