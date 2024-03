“È scontento”: l’annuncio che scuote lo spogliatoio dell’Inter

Sentenza arrivata, un nerazzurro non è affatto contento dello scarso minutaggio riservatogli dal tecnico Simone Inzaghi in stagione. Ecco di chi si tratta

L’Inter sta continuando a rivelarsi l’assoluta schiacciasassi di questo campionato di Serie A in formato 2023-24. Settantasei, al momento, i punti collezionati dai nerazzurri in queste prime 29 giornate. 71, invece, i gol realizzati e appena 14 quelli subiti. Numeri, questi, che ora come ora sono valsi alla formazione di Simone Inzaghi il miglior attacco e la miglior difesa nei top 5 campionati europei.

Tredici i successi raccolti consecutivamente da Lautaro e compagni in quest’inizio del 2024, dovuti arrendersi soltanto dinanzi all’Atletico Madrid in Champions League circa una settimana fa e non andati oltre l’1-1 nello scorso turno contro il Napoli. Quattordici, al momento, i punti di distacco dal Milan, ora fermo al secondo posto a quota 62. Diciassette, invece, le lunghezze di vantaggio che separano i nerazzurri dai bianconeri, con questi ultimi con all’attivo una sola vittoria ottenuta nelle ultime sette gare.

Pavard, Bastoni, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco e Thuram. Questi i calciatori, eccezion fatta per il Capitano del club meneghino naturalmente, che si stanno rivelando i veri e propri punti di forza dell’undici iniziale del tecnico piacentino. Lo stesso non si può dire, invece, di alcune pedine come Sensi, Klaassen, Buchanan e Sanchez, incapaci al momento di fornire un buon contributo alla causa interista.

3 reti e 3 assist. Questo l’attuale bigliettino da visita dell’attaccante cileno, che ha sinora raccolto soli 481′ in questa prima parte di campionato. Comprensibile, quindi, come il classe ’88 possa anche non sentirsi uno dei punti cardine di questa formazione. Una situazione, questa, che potrebbe aver influito eccome sul morale dell’ex Barcellona. A togliere ogni dubbio sulla questione è stato un grandissimo calciatore dell’Inter del passato.

Materazzi: “Sanchez sta giocando poco, non credo sia contento di questo”

Marco Materazzi, storico difensore dell’Inter che ha conquistato il famosissimo Triplete coi nerazzurri nella stagione 2009-10, una volta intervenuto davanti ai microfoni di ‘Mega’ – emittente televisiva cilena – ha avuto tempo e modo di soffermarsi su Alexis Sanchez, calciatore che non è ancora riuscito a incidere a dovere in stagione.

“Credo che Alexis stia facendo molto bene all’Inter” – esordisce. “Gioca in una delle squadre più blasonate in Italia, ha vinto uno Scudetto e ha anche deciso la Supercoppa contro la Juventus. Per noi è un idolo, dico questo perché battere i bianconeri è la cosa più bella” – spiega. “La mia sensazione è quella che non sia molto contento per via del fatto che sta giocando poco. Anch’io non ero felicissimo negli ultimi anni della mia carriera, proprio perché volevo giocare” – conclude.