“Sanzioni anche ai compagni”: ‘Caso’ Acerbi, stangata Inter

Grossi guai in arrivo per il difensore nerazzurro, che ora rischia una squalifica lunghissima: arrivata la conferma definitiva

Inter-Napoli dello scorso 17 marzo sta continuando a far parlare di sé non tanto per il risultato finale del match, conclusosi col punteggio di 1-1, quanto per l’episodio manifestatosi durante la seconda frazione di gara e che ha visto come protagonisti Francesco Acerbi e Juan Jesus.

Il centrale nerazzurro, accusato di aver rivolto un’offesa razziale all’indirizzo del difensore brasiliano, ha già lasciato anzitempo il ritiro della Nazionale esprimendosi così al difuori della stazione di Milano Centrale: “Non ho utilizzato alcuna frase razzista, su questo sono molto sereno”. Già avvenuto, in tal senso, nella giornata di ieri un confronto tra il classe ’88 e la società Inter, ma cosa si sono detti esattamente – viene a questo punto da chiedersi – l’ex biancoceleste e la dirigenza di ‘Viale della Liberazione’?

A svelarlo in queste ultimissime ore ci ha pensato ‘La Gazzetta dello Sport’, fonte secondo cui Acerbi ha affermato dinanzi all’intero organigramma nerazzurro: “Non ho detto ‘sei un ne**o’, ma ‘ti faccio nero’. Queste sono state le mie parole”. Nel frattempo, però Francesco Acerbi rischia tantissimo, quantomeno 10 giornate di squalifica. Ad affermarlo è stato un esperto di giustizia sportiva e, a quanto pare, l’attuale numero 15 del club meneghino potrebbe non essere il solo ed unico componente della formazione di Simone Inzaghi a pagar dazio.

Grassani: “Acerbi rischia almeno dieci giornate di stop e un’ammenda tra i 10-20 mila euro”

Una volta intervenuto davanti ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, l’avvocato Mattia Grassani si è esposto in prima persona sul caso Acerbi-Juan Jesus, rilasciando in seguito queste dichiarazioni riguardo la possibile sanzione che è in arrivo per il forte difensore centrale nerazzurro:

“La procedura adottata dalla Figc, in merito a quello che sta succedendo intorno alla vicenda Juan Jesus-Acerbi, è corretta” – esordisce. “Anche l’allontanamento del giocatore dal ritiro della propria Nazionale è conforme al tipo di battaglia che sta promuovendo la Federazione, che a sua volta ha perfettamente recepito la lotta verso chi discrimina un altro individuo per ragioni razziali” – spiega.

“Apro poi un altra parentesi, c’è un giocatore che riferisce ad un arbitro di essere stato vittima di discriminazione, come accaduto in questo caso al difensore brasiliano con la terna arbitrale che, naturalmente, non ha visto o sentito nulla, altrimenti ci sarebbe stato un intervento diretto in campo. Acerbi, nel caso in cui fosse accertata l’offesa razziale, rischierebbe almeno 10 giornate di stop e un’ammenda tra i 10 e i 20 mila euro. Altre sanzioni, ad esempio, potrebbero arrivare anche ai suoi compagni di squadra che magari hanno visto e sentito e non hanno denunciato” – conclude.