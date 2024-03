Gratis dalla Juventus: Inter, c’è già il sostituto di Acerbi

Traspare il nome di Rugani dall’ultimo sondaggio social di ‘calciomercato.it’ per l’erede di Acerbi in caso di rottura con l’Inter, tutta la verità sulle chance per il centrale bianconero

Si era ipotizzato che nelle scorse ore si sarebbe potuto conoscere qualcosa in più in merito al destino di Francesco Acerbi e la vicenda di presunta discriminazione razziale avvenuta ai danni di Juan Jesus nei novanta minuti di gioco della sfida precedente dell’Inter contro il Napoli. Eppure la situazione ha bisogno ancora di altro tempo per esser delineata a dovere, con venerdì data ultima per la discussione presso la Procura Federale.

Il calciatore ex Lazio è adesso in un vortice di dubbi non soltanto sulla precaria posizione da qui al resto della stagione, con una maxi squalifica alle porte pronta per essere affibbiata, ma ci sarebbe in ballo anche il suo stesso rapporto lavorativo con l’Inter.

Nel caso in cui la società nerazzurra dovesse effettivamente decidere di porre fine al contratto in essere con il calciatore per comportamento antisportivo lesivo anche all’immagine del club, da sempre portatrice di sani valori quali il rispetto e l’uguaglianza anche dentro al campo, allora molto potrebbe cambiare anche sul mercato. Perché dalla sua esclusione nascerebbe automaticamente l’esigenza di sondare un nuovo centrale disposto a farne le veci dalla prossima estate.

Rugani post Acerbi nel sondaggio, il centrale è pronto a rinnovare con la Juve

Premesso che l’Inter non ha mai smesso di guardarsi intorno negli ultimi mesi anche nell’ambito di un potenziale erede da poter aggregare al gruppo di Simone Inzaghi nel ruolo di centrale, nelle ultime ore è stato lanciato sui canali social di ‘calciomercato.it’ un sondaggio che ha visti protagonisti alcuni nomi potenziali forti delle rispettive esperienze internazionali maturate negli anni passati e oggi in scadenza di contratto. Fra questi, oltre Hummels e Matip giusto per citarne un paio, è spuntato anche il profilo di Daniele Rugani.

Il difensore bianconero della Juventus è da diverso tempo sul piede della partenza ma nel concreto questa possibilità non è mai stata presa in considerazione né dal calciatore né dalla stessa società, la quale ne ha fatto un punto di riferimento in difesa fra i vecchi senatori della gestione di Massimiliano Allegri.

Sul piatto c’è sicuramente tanta voglia di giocare e di mettersi in proprio, ma le chance di poter arrivare a vestire addirittura la maglia dell’Inter sono davvero molto basse. Non tanto per il fatto che sia difficile un approccio mediatico fra le due parti, dirette rivali in campionato. Quanto piuttosto per l’intenzione dello stesso staff dirigenziale della Juventus di rinnovare ancora una volta il suo contratto in scadenza la prossima estate. La fumata bianca non tarderà ad arrivare.