Pessima notizia su Lautaro: intreccio pazzesco con Osimhen

Il bomber argentino è all’Inter da sei stagioni. In questa ha finora totalizzato 26 gol in 37 partite. Sono 13 invece le reti siglate dal collega nigeriano

Non arrivano buone notizie su Lautaro. Per i tifosi, per Inzaghi, per l’Inter che attende con ansia la decisione del Giudice sportivo in merito alla vicenda Acerbi-Juan Jesus.

Smettendo subito di fare ‘terrorismo’, l’indiscrezione di mercato ha un certo peso e come protagonista, per l’appunto, il bomber e capitano nerazzurro. Secondo il brittanico ‘HITC’, il Chelsea ha inserito l’argentino sulla lista della spesa della prossima sessione estiva.

I ‘Blues’ intendono rinforzare la propria rosa, cercando al contempo di rientrare nei paletti del Fair Play finanziario della Premier League (oggi il traguardo è lontano…), con un grande centravanti. Il primo obiettivo sarebbe sempre lui, Victor Osimhen. Il nigeriano è con la valigia pronta, l’addio al Napoli è praticamente scontato. Il rinnovo di qualche mese fa è soltanto servito a dare più potere contrattuale a De Laurentiis in sede di trattativa, considerato che è stata inserita una clausola risolutiva da circa 130 milioni di euro.

Ma la stagione del centravanti azzurro è stata tutt’altro che indimenticabile, così la società di Todd Boehly spera di poterlo prendere a meno. La stessa fonte parla di obiettivo 95 milioni di sterline, circa 110 milioni di euro, magari con una favorevole dilazione di pagamento. De Laurentiis è un osso durissimo, per cui in casa Chelsea vogliono aprirsi altre soluzioni. La primissima in alternativa a Osimhen è rappresentata proprio dal capocannoniere della Serie A.

Il problema per i londinesi, ammesso che per loro davvero lo sia, è che il classe ’97 di Bahia Bianca ha forse oggi una valutazione superiore a quella di Osimhen. Cioè l’Inter non lo lascerebbe andar via per meno di 130/150 milioni di euro, anche perché l’ormai famoso rinnovo del contratto è destinato ad arrivare da qui alla fine della stagione. Alla fine Lautaro verrà accontentato, con l’Inter che arriverà ai richiesti 10 milioni a stagione attraverso una serie di bonus.

Lautaro e l’Inter ancora insieme

L’Inter non vuole perdere Lautaro, ma anche lo stesso attaccante non è propenso alla partenza. A Milano sta bene e ha messo su famiglia, mentre a Londra dovrebbe partire pressoché da zero accettando di non disputare la Champions almeno per una stagione.

Intervistato da ‘Tyc Sports’, il numero 10 della squadra di Inzaghi ha sottolineato proprio come sia forte il suo legame con il club nerazzurro: “Sto vivendo un momento molto bello all’Inter. La verità è che non immaginavo di avere una carriera così. E invece ho avuto questa possibilità e gioco all’Inter già da sei anni, questo per me è molto importante essere presente nella storia di questo club, Lavorando giorno dopo giorno, spero che continueremo questo cammino per regalare una grande gioia alla gente che che sin dal primo momento mi ha trattato in maniera incredibile”.

Lautaro ha pure replicato a muso duro a Costacurta, il quale ha detto che non segna gol ‘pesanti’: “Segnare in semifinale di Champions League contro il Milan, in una una delle partite più importanti della storia di entrambi i club… Quello non l’ha contato. Lo invito a rivedere quel gol e di altre tantissime partite” ha concluso il ventiseienne che – a proposito di gol – mercoledì col Costarica proverà a sbloccarsi. Con la sua Argentina è in astinenza da ben un anno e mezzo, ovvero da sedici partite.