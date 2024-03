“Preso per il cu*o”: Inzaghi, attacco pesante in diretta

Il tecnico piacentino, all’incirca un anno fa ad un passo dall’esonero dall’Inter, è poi riuscito a prendere il totale controllo di questa squadra. Lo certificano gli ultimi risultati raggiunti

Le 12 sconfitte accusate dall’Inter nella passata edizione di Serie A avevano posto Simone Inzaghi direttamente sull’uscio della porta di Appiano. A risultare decisivi, alla fine, il terzo posto ottenuto (con mille difficoltà) dai nerazzurri in campionato e, in particolar modo, la finale di Champions League raggiunta da Lautaro e compagni.

Di mezzo, naturalmente, anche la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana conquistate nella passata annata. Proprio in quei tempi, il tecnico piacentino si è permesso di spendere alcune parole che, all’epoca, parvero fin troppo eccessive e che invece, a distanza di poco più di un anno, si sono rivelate azzeccate come non mai. Ne è dello stesso parere anche un noto giornalista, oltre che appassionato tifoso interista.

Biasin: “Inzaghi, con quella frase detta nel 2022, ci stava illustrando il futuro”

Nel corso del suo editoriale per ‘Tuttomercatoweb’, il giornalista di ‘Libero’ – Fabrizio Biasin – ha ripreso le parole rilasciate da Simone Inzaghi agli inizi della stagione sportiva 2022-23, commentando poi così quanto accaduto nei mesi successivi:

“La frase rilasciata da Inzaghi in data 30 settembre 2022 (“Dove alleno io aumentano i ricavi, diminuiscono le perdite e si vincono i trofei”) assume contorni davvero interessanti. Quel giorno lo abbiamo preso tutti quanti un po’ per il cu*o e, invece, Simone ci stava semplicemente illustrando il futuro”. Un’osservazione, questa, resa pubblica dal noto giornalista anche via Instagram.

Biasin si è poi pronunciato anche riguardo l’approvazione del bilancio semestrale nerazzurro giunta per mano del CdA del club meneghino: “22 milioni di attivo e un +35% di fatturato. Questi dati significano tanto. L’Inter non ha ancora risolto i suoi problemi, è vero, ma sta lavorando per uscire quanto prima dalle sabbie mobili. E lo sta facendo nel migliore dei modi”.