Dumfries alla Juventus: spunta uno scambio clamoroso

I bianconeri sono a caccia di un laterale destro e l’olandese, sempre in scadenza con l’Inter a giugno 2025, è un profilo che a quanto pare interessa a Giuntoli

L’agente di Dumfries e l’Inter sarebbero tornati a trattare, con la distanza di circa 1 milione che potrebbe ridursi dato che per l’olandese non c’è la fila.

Senza accordo per il rinnovo, è chiaro che il club di viale della Liberazione proverebbe a piazzarlo altrove onde evitare di perderlo a zero fra un anno. Sempre viva la pista Premier League, anche se appunto nessun top club inglese pare intenzionato a fare follie per il terzino ex PSV.

In queste ore, però, è spuntata fuori un’ipotesi sorprendente per il futuro del classe ’96: la Juventus. I bianconeri intendono rinforzarsi anche sull’out destro, Weah jr non ha convinto e per questo Giuntoli lavora all’acquisto di un nuovo laterale. Restando in scadenza nel 2025, la valutazione del cartellino di Dumfries non supererebbe i 20/25 milioni di euro. Da parte dell’Inter ci sarebbe una semi apertura pure a uno scambio.

A tal proposito, ‘Calciomercato.it’ parla addirittura di un possibile do ut des con la storica ‘nemica’. Dumfries per Moise Kean: “(…) Se non riuscissero a piazzarli, (…) le grandi rivali potrebbero venirsi incontro e dare il via libera a uno scambio che avrebbe del clamoroso – scrive la testata – Al momento è solo un’idea, ma oltre al prezzo (intorno ai 20 milioni di euro) e all’ingaggio (vicino ai 3 milioni stagione), collimano anche le esigenze delle due società”.

🔥#Acerbi rompe il silenzio

🗣”Si sta umiliando una persona, massacrando anche la sua famiglia per una cosa che era finita in campo e nella quale il razzismo non c’entra nulla? Il razzismo purtroppo è una cosa seria, non un presunto insulto. Questa non è lotta contro il razzismo” pic.twitter.com/AAmsMuL3GB — Interlive (@interliveit) March 29, 2024

Kean può ‘stuzzicare’ l’Inter, ma lo scambio con la Juve sarebbe rischioso

La stagione di Kean era partita molto bene, poi gli ennesimi problemi fisici e la conseguente esplosione di Yildiz lo hanno riportato ai margini della Juventus. A gennaio è stato a un passo dall’Atletico Madrid in prestito, con gli spagnoli che si sono tirati indietro all’ultimo dopo aver appurato che le condizioni fisiche del classe 2000 non avrebbero consentito allo stesso attaccante di dare subito un contributo alla squadra di Simeone.

Kean è tornato in campo lo scorso 10 marzo, contro l’Atalanta. Domani contro la Lazio potrebbe partire dal 1′ viste le assenze di Vlahovic (squalificato) e Milik (infortunato). Il vercellese potrebbe stuzzicare Marotta e Ausilio, parliamo del resto di un calciatore ancora giovane e con un potenziale fin qui espresso solo in parte.

Resta però l’enorme difficoltà, anche sul piano mediatico, di uno scambio alla pari con la Juve, uno scambio ‘rischioso’ pure per la reputazione di entrambe le dirigenze.