Ritorno all’Inter: l’annuncio e l’affare da 20 milioni

Audero verso i saluti, nerazzurri a caccia di un rinforzo per la propria porta che possa poi finire per raccogliere l’eredità di Sommer tra poco più di un anno

Con ogni probabilità, le strade di Emil Audero e quella dell’Inter si separeranno nel corso della prossima estate. I nerazzurri hanno accolto soltanto pochi mesi fa il classe ’97 alla propria corte, con l’ex Juve trasferitosi ad Appiano a mezzo di un’operazione in prestito con diritto di riscatto fissato sui 6,5 milioni di euro, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, il tutto naturalmente legato a un tot di presenze.

Difficilmente, però, l’estremo difensore di attuale proprietà della Sampdoria finirà per poseguire il proprio cammino col club meneghino, la cui volontà oggigiorno è quella di andare in cerca di un nuovo giovane portiere che vesta in un primo momento i panni di secondo portiere dell’Inter per poi finire per raccogliere l’eredità di Yann Sommer nella stagione 2025-26. Quello di Michele Di Gregorio uno dei principali nomi finiti, da punto e accapo in questo caso, sul taccuino appartenente a Marotta e Ausilio, con l’attuale numero 16 del Monza che in verità ha già vestito in passato i colori nerazzurri.

Milanese doc, Di Gregorio ha svolto tutta la trafila del settore giovanile del club meneghino, arrivando a vestire anche la maglia della formazione Primavera, senza però essere mai riuscito a esordire al fianco della Prima squadra. Nell’estate 2022, si è poi consumato il suo passaggio a titolo definitivo in biancorosso, coi brianzoli che sono riusciti a far proprio l’ex Inter per appena 4 milioni di euro. Un vero e proprio affare di mercato, visto che Di Gregorio (che nel frattempo è tornato a esprimersi sul proprio futuro) oggigiorno vale almeno il quadruplo rispetto alla cifra per cui il Monza lo ha acquistato inizialmente.

Di Gregorio: “Un mio ritorno all’Inter? Penso all’oggi, a fine stagione studieremo il da farsi”

Una volta intervenuto davanti ai microfoni de ‘La Stampa’, Michele Di Gregorio è finito per spendere qualche parolina sul proprio trascorso vissuto sinora in terra brianzola, rivolgendo inoltre anche un pensiero su quel che potrebbe essere il suo imminente futuro:

“Un mio ritorno all’Inter? Personalmente preferisco pensare di giorno in giorno, senza guardare troppo in avanti perché altrimenti si finisce per far male anche le cose quotidiane. Desidero concentrami soltanto su questi ultimi due mesi col Monza. Poi, a fine campionato, vedremo se ci sarà qualcosa di concreto. Qui mi trovo benissimo, non ho bisogno di scappare. Se poi dovesse arrivare l’offerta di qualche club, in grado di garantirmi uno step superiore, la prenderemo sicuramente in considerazione”.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal classe ’97, che s’ha da considerarsi oggigiorno uno dei reali obiettivi per la porta dell’Inter, con l’ex Renate e Pordenone (valutato sui 20 milioni) candidato a poter raccogliere l’eredità di Yann Sommer in un futuro non molto lontano. Vero, resta Bento il preferito per la retroguardia nerazzurra, anche se non sarà affatto facile riuscire a chiudere per l’estremo difensore di nazionalità brasiliana, finito ora nel mirino delle più grandi d’Europa, Chelsea in particolar modo.