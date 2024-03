Tentativo a sorpresa: affare Inter-Lazio, 40 milioni

Occhio di falco per il baby talento nerazzurro in prestito al Monza, ora è obiettivo della Lazio di Lotito nella nuova gestione Tudor fra offerta lanciata e controproposte

Giornate sempre più miti e più vicine alla linea di demarcazione fra il termine delle ostilità di campionato e l’avvio della nuova fase di pianificazione per la stagione sportiva che verrà. L’Inter è pienamente in corsa Scudetto e sembra avere tutte le carte in regola per poterla portare a compimento già entro fine aprile, con largo anticipo sulla tabella di marcia, così da potersi persino dedicare senza grosse distrazioni alle mosse del futuro.

Fra rinnovi di contratto ancora in bilico ma la certezza di poter andare incontro alle tante richieste, come nel caso del capitano Lautaro Martinez, alle potenziali uscite e cessioni ritenute piuttosto remunerative dal comparto dirigenziale nerazzurro. Con il benestare di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, l’Inter potrebbe vivere un mercato di fuoco in collaborazione con alcune delle altre principali potenze italiane. Compresa anche la Lazio di Claudio Lotito, sempre attenta a colpi di spessore e slanciato dalla presenza dei Igor Tudor sulla panchina biancoceleste dopo l’addio forzato di Maurizio Sarri.

Gioiello nerazzurro nel mirino di Tudor e Lotito, per l’Inter vale doppio

Gli occhi del presidente e del nuovo tecnico sono infatti finiti su un gioiellino ancora di proprietà del club nerazzurro di Viale della Liberazione, esploso nella sua stagione in prestito al Monza di Raffaele Palladino e potenziale rientro all’Inter nel prossimo futuro anche da poter inserire negli schemi di Simone Inzaghi.

Si tratta del baby argentino Valentin Carboni, cresciuto assieme al fratello Franco nel cuore pulsante del settore giovanile di Cristian Chivu. Il calciatore, fresco anche delle prime apparizioni con la maglia della Nazionale Argentina in fase sperimentale, sarebbe il prescelto di Tudor in una corsa a due assieme all’altro pallino Albert Gudmundsson, fra l’altro obiettivo dell’Inter dichiarato da tempo per rinforzare il reparto offensivo oggi monopolizzato da Lautaro e Marcus Thuram.

Messo da parte l’islandese, le attenzioni della Lazio per Carboni avrebbero drizzato le antenne dell’Inter la quale tuttavia non sarebbe affatto disposta a scendere a patti intorno ai 20 milioni di euro ipotizzati dalla controparte capitolina. L’idea di base della gestione nerazzurra sarebbe infatti quella di puntare almeno al doppio del prezzo, intorno ai 40 milioni, come riportato da ‘La Repubblica’. Una cifra ben più ragionevole attorno alla quale la formazione di Inzaghi sarebbe disposta a dialogare per rimpinguare ulteriormente le casse societarie in virtù della solita linea improntata sulla cessione di un big per accrescere i ricavi estivi.