Accordo e addio a fine stagione: il Milan può bruciare così l’Inter

La formazione di Pioli potrebbe, questa volta, provare a rifarsi sul mercato a discapito dei nerazzurri. Svelato il possibile scenario

Il Milan, ieri sera di scena al ‘Franchi’ contro la Fiorentina, è sceso in campo già consapevole di una cosa. A guidare l’attacco rossonero è stato infatti il solito Olivier Giroud, attaccante legato al club meneghino a mezzo di un accordo valido sino al prossimo giugno, ragion per cui proprio l’ex Chelsea potrebbe finire per dare il proprio addio alla formazione di Stefano Pioli a partire già dai prossimi mesi.

Negli scorsi giorni è, infatti, spuntata una nuova voce di mercato, secondo cui l’attaccante francese avrebbe anzitempo trovato un accordo col Los Angeles FC per il suo trasferimento in America a partire dalla prossima annata calcistica. Una situazione, questa, che ha fatto immediatamente scattare l’allarme in casa Milan.

In caso d’addio a fine stagione, col classe ’86 ancora aperto alle discussioni per il rinnovo di contratto col suo attuale club, il ‘Diavolo’ avrà l’obbligo di andare in cerca di una nuova prima punta da poter accogliere in estate. Quello di Jonathan David un nome che continua a tenere banco dalle parti di Milanello, così come quello di Serhou Guirassy, profilo finito da diversi mesi sul taccuino della dirigenza rossonera e accostato anche all’Inter nelle scorse settimane.

Milan, possibile affondo per Guirassy in estate in caso d’addio a Giroud: l’Inter osserva

I rossoneri potrebbero finire per premere sull’acceleratore per Serhou Guirassy, centravanti di attuale proprietà dello Stoccarda – con all’attivo 24 gol in stagione – che tanto piace dalle parti di Milanello.

Il franco-guineano s’ha infatti da considerarsi l’obiettivo numero uno per l’attacco in casa Milan. Già a gennaio, il club meneghino aveva provato a chiudere per il classe ’96, ma senza successo. Tutto questo per via della richiesta fatta trapelare direttamente dall’attaccante 28enne, finito per domandare 5 milioni a stagione in termini di stipendio. Una richiesta, questa, respinta immediatamente dalla dirigenza rossonera. Guirassy, ricordiamo, è legato alla formazione tedesca a mezzo di una clausola rescissoria sui 17 milioni di euro.