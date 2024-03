Altro che Inter: ‘assist’ di Thuram per la firma col Milan

I rossoneri potrebbero finire per mettere la freccia sui loro cugini rivali in estate, 40 milioni di euro e si chiude

La formazione di Stefano Pioli, ieri sera di scena al ‘Franchi’ contro la Fiorentina, è a caccia di nuove opportunità sul mercato in vista della prossima estate. Diversi i nomi finiti sul taccuino dei rossoneri, partendo proprio da Albert Gudmundsson. Ma non solo.

Il club meneghino ha infatti posto in cima alla lista dei propri desideri anche un nome finito da diverso tempo nei radar di Inter e, in particolar modo, Juventus. Stiamo parlando di Khephren Thuram, giovane stella finita ora anche nel giro della Nazionale maggiore francese.

Il classe ’01, con all’attivo 22 presenze in quest’annata, ha siglato il suo primo gol in stagione in occasione dell’1-3 fatto registrare in mura nemiche dal Nizza lo scorso 16 marzo contro il Lens. Una rete, quella messa a segno dall’ex Monaco, che ha quindi contribuito alla vittoria finale della formazione attualmente guidata dal tecnico Francesco Farioli.

Thuram Jr, complice l’accordo in scadenza a giugno 2025, viaggia sempre più spedito verso la separazione dal club francese in estate. Il Milan, a questo punto, una delle società pronte a provare a dare una forte accelerata alla seguente operazione, probabilmente anche grazie al prezioso contributo che potrebbe finire per offrire anche l’attuale numero 9 dell’Inter, nonché fratello maggiore di Khephren.

Il Milan è entrato ufficialmente nella corsa per Khephren Thuram: servono 40 milioni

È quello di Khephren Thuram il nome individuato dai rossoneri per dare ancor più lustro alla propria mediana a partire dalla prossima annata.

A riferirlo ‘La Gazzetta dello Sport’, fonte secondo cui il Milan è entrato ufficialmente nella corsa al classe ’01. Il Nizza, da sempre bottega cara, valuta il proprio numero 19 per non meno di 40 milioni di euro anche se, complice l’accordo in scadenza tra poco più di un anno, i rossoneri di Francia potrebbero finire per abbassare le proprie richieste per l’ex Monaco.

A questo punto la domanda da porsi è un’altra: quale potrebbe essere, eventualmente, l’aggancio per permettere a Khephren di approdare per davvero a Milanello? La ‘rosea’, in tal senso, avrebbe già un’idea ben precisa (e ci porta a far riferimento al nome di suo fratello maggiore Marcus, che potrebbe finire per spendere splendide parole per la splendida città di Milano). Tra l’altro, proprio Khephren Thuram, è appena entrato a far parte della stessa agenzia dell’attuale partner d’attacco di Lautaro Martinez.