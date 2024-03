Colpo Inter in Serie A: 30 milioni, lo ‘finanzia’ Dumfries

Rispunta Kayode a conferma dell’interesse dell’Inter nel cercare il sostituto di Dumfries per l’estate, ostacolo richieste molto alte dalla Fiorentina di Commisso

Una manciata di partite separano l’Inter dall’acquisizione matematica e di diritto del ventesimo titolo della propria storia nel campionato di Serie A, con relativo Scudetto e seconda stella da affiggere sul petto delle divise della prossima stagione.

Nell’attesa che il destino si compia, la dirigenza nerazzurra è da tempo all’opera per pianificare con la dovuta attenzione le mosse di mercato per il futuro. Così da lasciare nelle mani del tecnico Simone Inzaghi una formazione completa in ogni reparto e non manchevole, come nel caso di quest’anno, di ricambi in attacco. Ma il fronte offensivo non sarà l’unico a subire un ritocco sostanziale: con l’uscita di scena di Alexis Sanchez e l’interrogativo Marko Arnautovic, Medhi Taremi sarà chiamato a farsi posto nelle gerarchie e Giuseppe Marotta non vuol abbandonare la pista Albert Gudmundsson nonostante gli elevati costi di gestione della pratica con il Genoa. Acquisite poi le promesse di Piotr Zielinski a centrocampo, l’ultimo vero nodo sarebbe dato dalle sorti di Denzel Dumfries.

Fuori Dumfries e dentro Kayode, ma che prezzo dalla Fiorentina

L’esterno olandese è passato in secondo piano nelle ultime settimane perché spesso sfavorito rispetto ad una più consistente Matteo Darmian e ciò non è passato indisturbato neppure agli occhi di quanti dovranno stabilire in che misura fare affari all’estero per la sua cessione.

Il rinnovo in nerazzurro appare lontano e con un contratto in scadenza nel giugno 2025 tale via resta la più plausibile, dalla quale si spera di poter ricavare un bottino degno di almeno una ventina di milioni. Fermo restando che l’Inter abbia già con sé il suo potenziale sostituto, ovvero Tajon Buchanan, Piero Ausilio ha rispolverato comunque il nome di Michael Kayode della Fiorentina nei discorsi per l’eredità sulla corsia destra.

Il classe 2004 è divenuto caposaldo della formazione di Vincenzo Italiano nell’ultima annata sportiva e come logica conseguenza le sue quotazioni di mercato sono cresciute notevolmente, sino a toccare addirittura i 30 milioni per Rocco Commisso. Una cifra troppo alta per l’Inter al momento e non sarà comunque facile strappare un accordo al ribasso con la dirigenza viola, da sempre spina nel fianco per i nerazzurri quando si parla di mercato. Al momento non si parla comunque di potenziale offerta da presentare sul piatto.